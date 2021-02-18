Прокурор завершил оглашение обвинения Виктору Бабарико

Источник материала: АФН

Прокурор завершил оглашение обвинения экс-главе "Белгазпромбанка", экс-претенденту на пост президента Виктору Бабарико.

Обвинение Бабарико прокурор зачитывал более пяти часов. Началось оглашение накануне, после рассмотрения ходатайств, заявленных защитой экс-банкира и политика, передает Интерфакс-Запад .

Бабарико обвиняют в руководстве организованной преступной группой, состоящей из его заместителей. По данным следствия, топ-менеджеры "Белгазпромбанка", действуя в интересах ряда коммерческих структур, в период с 2004 по 2020 год незаконно получали от представителей этих организаций незаконные денежные вознаграждения.

Прокурор около получаса перечислял размеры таких траншей, называя суммы от $10-15 тыс. до $300 тыс. и более в разные годы. Гособвинитель назвал также некоторые латвийские компании, на счета которых переводили деньги.

В перерыве судебного заседания адвокат Бабарико Дмитрий Лаевский рассказал собравшимся у суда сторонникам политика, что настрой у того хороший, проблем со здоровьем нет. По оценкам адвоката, на оглашение всего обвинения (340 страниц) может уйти не меньше месяца.

Как сообщалось, Верховный суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело в отношении топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" в среду.

Заседание проходит в суде Московского района. Председательствующий судья Игорь Любовицкий. На скамье подсудимых топ-менеджеры Александр Ильясюк, Дмитрий Кузьмич, Сергей Добролет, Виктор Бабарико, Сергей Шабан. Алексей Задойко присутствует в зале суда, он находится под домашним арестом. Им предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, организованном группой, по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Беларуси.

Еще один фигурант уголовного дела, совладелец и руководитель ООО "Активлизинг" обвиняется в даче взятки должностным лицам банка в крупном размере на сумму не менее $2,476 млн по ч.2 ст.431 УК.

По данным следствия, проверка на причастность должностных лиц Белгазпромбанка к коррупционным преступлениям начата в 2018 году. Утверждается, что топ-менеджеры банка получили взятки от ряда корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020 года на сумму почти 30,5 млн. рублей.

Также утверждается, что "продолжая преступную деятельность, Бабарико в период с 10 ноября по 27 декабря 2018 года для придания правомерности владения, пользования и распоряжения денежными средствами, заведомо полученными преступным путем, совершил финансовые операции по приобретению расположенных в Минске двух капитальных строений на сумму свыше 1 млн. рублей и другого имущества".