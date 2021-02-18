Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем

В отдельно взятой стране ничего не изменилось. Незаурядные профессионалы садятся в тюрьмы и лишаются лицензии; общаются с подопечными в комнатах, набитых микрофонами; слушают обвинительные приговоры для своих клиентов, несмотря на блестяще проделанную юридическую работу.





Мой адвокат Илья Салей под домашним арестом.





Мой адвокат Максим Знак в том же СИЗО, что и я.





Моего адвоката Александра Пыльченко лишили лицензии.





Моего адвоката Людмилу Казак хотят лишить лицензии.





Совпадение? Нет. Режим убирает всех, кто должен защищать меня. Он нападает и не дает мне защищаться.





В одном из своих стримов я говорила, что справиться с длительным протестом режим не сможет и у него останется два пути — либо реформы и допуск новых людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, противостоящим большинству. На реформы нужна смелость, которой у действующей власти нет, поэтому она сделала очевидный выбор. Но содержание полицейского государства требует денег, которые режим выпрашивает у своего последнего бастиона, меняя их на криво слепленную картинку благополучия.





Те, кто спускают приказы, поручают грязную работенку своим подчиненным. Кто-то же занимается обоснованием для лишения уважаемых адвокатов лицензии. Кто-то же готовит и подписывает бумаги. Как оправдывают себя эти люди, которые забирают работу у Людмилы Казак, матери троих детей?





Режим надеется, что скоро адвокаты в стране закончатся. Что еще немного и никто не осмелится защищать Марию Колесникову. Я убеждена, что этого не случится. Быстрее закончатся деньги, выделенные на полицейское государство.





Я прошу адвокатов с мировым именем не оставаться в стороне. С вашими коллегами в Беларуси обращаются, как с преступниками. Над ними издеваются, их преследуют, им угрожают и плюют в лицо. Нам нужна ваша помощь. Помогите нам не остаться без неприкосновенного права — права на защиту.