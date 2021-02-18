ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем

18.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Мы — факельщики на похоронах», — говорила про себя и своих коллег известный адвокат Софья Каллистратова, которая в советские времена защищала политических заключенных. Не сложно догадаться, что она имела в виду — 50 лет назад в этом регионе выдающаяся защита не могла пробиться через бессмысленность судебной системы, пишет Мария Колесникова, обращение которой публикует Телеграмм-канал команды Виктора Бабарико.

Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем
В отдельно взятой стране ничего не изменилось. Незаурядные профессионалы садятся в тюрьмы и лишаются лицензии; общаются с подопечными в комнатах, набитых микрофонами; слушают обвинительные приговоры для своих клиентов, несмотря на блестяще проделанную юридическую работу. 

Мой адвокат Илья Салей под домашним арестом.

Мой адвокат Максим Знак в том же СИЗО, что и я.

Моего адвоката Александра Пыльченко лишили лицензии.

Моего адвоката Людмилу Казак хотят лишить лицензии.

Совпадение? Нет. Режим убирает всех, кто должен защищать меня. Он нападает и не дает мне защищаться.

В одном из своих стримов я говорила, что справиться с длительным протестом режим не сможет и у него останется два пути — либо реформы и допуск новых людей к управлению, либо стать откровенно полицейским государством, меньшинством, противостоящим большинству. На реформы нужна смелость, которой у действующей власти нет, поэтому она сделала очевидный выбор. Но содержание полицейского государства требует денег, которые режим выпрашивает у своего последнего бастиона, меняя их на криво слепленную картинку благополучия. 

Те, кто спускают приказы, поручают грязную работенку своим подчиненным. Кто-то же занимается обоснованием для лишения уважаемых адвокатов лицензии. Кто-то же готовит и подписывает бумаги. Как оправдывают себя эти люди, которые забирают работу у Людмилы Казак, матери троих детей? 

Режим надеется, что скоро адвокаты в стране закончатся. Что еще немного и никто не осмелится защищать Марию Колесникову. Я убеждена, что этого не случится. Быстрее закончатся деньги, выделенные на полицейское государство.

Я прошу адвокатов с мировым именем не оставаться в стороне. С вашими коллегами в Беларуси обращаются, как с преступниками. Над ними издеваются, их преследуют, им угрожают и плюют в лицо. Нам нужна ваша помощь. Помогите нам не остаться без неприкосновенного права — права на защиту.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мы — факельщики на похоронах», — говорила про себя и своих коллег известный адвокат Софья Каллистратова, которая в советские времена защищала политических...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Без доплат не обойтись, знаем по примеру „Тамбаза“». В КГК рассказали, как достроят «Грушевский посад»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by