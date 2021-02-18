За пропаганду нацизма? Провластному российскому журналисту Владимиру Соловьеву запретили въезд в Латвию

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Ринкевичс внес Соловьева в список нежелательных лиц. «Для Латвии не приемлема глорификация нацизма в любой форме», — подчеркнул глава МИД.





Ранее Соловьев в своей передаче назвал лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера смелым человеком, который доблестно воевал в Первой мировой войне. Депутат Госдумы от КРПФ Валерий Рашкин подал жалобу на журналиста в Генпрокуратуру. Сам телеведущий позже заявил, что его слова были вырваны из контекста.





пишет Лента.ру. В начале февраля Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил трансляцию телеканала «Россия РТР». Поводом для запрета послужили четыре выпуска передач, которые, по мнению регулятора, разжигали ненависть и содержали призывы к войне. Среди них был и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»,Лента.ру.



