Журналисты фиксируют, а садится только солнце

Источник материала: Onliner

Все журналисты друг друга знают. Мы учились в примерно одних местах, плюс-минус в одно время. Или пересекались в разных редакциях. Или в командировках на моря или новые коровники какой-нибудь области. Поэтому новость о том, что коллеги получили 2 года за стрим, цепляет не только гражданские, но и корпоративные ценности.

Воспользуюсь ключом к части аудитории: «Каждый имеет право на свою точку зрения… Надо это, потому что нет развития, если нет конкуренции, прежде всего идей и мыслей. Они должны быть».

Это с трибуны ВНС.

Как ежедневные производители предложений из слов, журналисты знают, что слова — это иногда просто расходник. Но зачем-то же государство учило нас сотнями? Значит, такая профессия есть. Давайте уже примем это как факт. Сначала журналист, а потом уже лепите к нему оттенки: «деструктивный», «пропагандист», «…».

Летом-осенью мы работали на фоне разгорающегося конфликта, который не журналисты запустили, кстати. Мы не организовывали выборы, не качали курс доллара, и даже в заслугах государства нет повода для нашего ордена. И если мы все сегодня начнем писать, что человеку не нужно богатство, он не станет меньше любить деньги.

Потом было насилие, потом правила стали меняться. Осенью я тоже работал «из окна». Квартиры, машины, отеля. Никакой координации не было в этом, мы делали профессиональное свидетельство — меня, например, государство в своем типа ведущем вузе этой работе научило!

Потом правила стали еще жестче. Нас убрали с улиц, дав право поработать коллегам, с которыми мы тоже хорошо знакомы.

Как нас и учили, мы не сдались и поднялись на несколько этажей выше, пытаясь стать менее заметными. Не потому, что крысы, а потому, что это была единственная возможность работать.

Дарья и Екатерина сняли самый известный стрим года, работая для своей аудитории. Милиция разгоняла, следуя своему приказу. Солнце светило согласно календарю. Почему сели только девушки?

Сегодня начали писать новую страницу отношений между государством и СМИ, которая ведет к одному: у нас новые перспективы сидеть всем по очереди. Сначала одни, потом другие.

Месть. В чем смысл такого наказания? Какая в нем польза? От чего оно убережет? Я не знаю. И никто не знает: ни те, ни эти.

Приговор — новая куча искр и глубина раскола. Завтра — новый суд и Катя Борисевич, на которую нас, скорее всего, не пустят. Ну и окей. Ее и так все силовики знают по совместной работе.