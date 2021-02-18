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Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai

18.02.2021 18:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Nissan провела онлайн-презентацию самой важной новинки года — Qashqai третьего поколения. В ЕС продажи кроссовера начнутся ближе к лету. Нам придется подождать в лучшем случае год. 

Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai

Автомобиль сохранил архитектуру CMF-C, но получил совершенно другой кузов. Паркетник стал более смелым в некоторых решениях экстерьера. В частности, появились уже типичные для Nissan двухуровневые фары. В корме угадываются сходства с предшественником, хотя все элементы здесь новые. Задняя часть стала визуально чище: дизайнеры убрали все лишние изгибы на пятой двери и в LED-рисунке оптики.

Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai

Кроссовер стал чуть крупнее, и теперь его габаритная длина достигает 4425 мм. Колесная база прибавила 20 мм, что должно положительно сказаться на пространстве для пассажиров второго ряда. Багажник увеличился на 74 литра, и его объем теперь составляет 504 л.

Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai

Переднюю панель в салоне нарисовали с нуля. Здесь новейшая мультимедийная система Nissan Connect с 9-дюймовым экраном (в топовых комплектациях). Органы управления климат-контролем уменьшились. Изменили японцы и организацию клавиш на руле. Вместо традиционного рычага коробки передач теперь модный джойстик. Стрелки приборной панели уступили место 12,3-дюймовому экрану. В списке опций есть и большой head-up дисплей. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъемы USB-A и USB-C.

Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai

В ЕС клиентам предложат 1,3-литровый мотор DiG-T. Это доработанный бензиновый агрегат от Arkana. Движок является частью системы «мягкого гибрида» с 12-вольтовым стартер-генератором и небольшой батареей. Такую машину можно будет взять с 6-МКП или с вариатором. Привод — либо передний, либо полный.

Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai

Есть и полноценная гибридная версия, когда электромотор с отдачей 190 л. с. вращает переднюю ось, а ДВС работает как генератор для подзарядки тяговой батареи. В США этот кроссовер будет называться Nissan Rogue Sport. Для нашего рынка пока продолжат выпускать второе поколение «Кашкая».

Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
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Компания Nissan провела онлайн-презентацию самой важной новинки года — Qashqai третьего поколения. В ЕС продажи кроссовера начнутся ближе к лету. Нам придется подождать...
 
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