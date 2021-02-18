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Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai
Источник материала: Onliner
Компания Nissan провела онлайн-презентацию самой важной новинки года — Qashqai третьего поколения. В ЕС продажи кроссовера начнутся ближе к лету. Нам придется подождать в лучшем случае год.
Автомобиль сохранил архитектуру CMF-C, но получил совершенно другой кузов. Паркетник стал более смелым в некоторых решениях экстерьера. В частности, появились уже типичные для Nissan двухуровневые фары. В корме угадываются сходства с предшественником, хотя все элементы здесь новые. Задняя часть стала визуально чище: дизайнеры убрали все лишние изгибы на пятой двери и в LED-рисунке оптики.
Кроссовер стал чуть крупнее, и теперь его габаритная длина достигает 4425 мм. Колесная база прибавила 20 мм, что должно положительно сказаться на пространстве для пассажиров второго ряда. Багажник увеличился на 74 литра, и его объем теперь составляет 504 л.
Переднюю панель в салоне нарисовали с нуля. Здесь новейшая мультимедийная система Nissan Connect с 9-дюймовым экраном (в топовых комплектациях). Органы управления климат-контролем уменьшились. Изменили японцы и организацию клавиш на руле. Вместо традиционного рычага коробки передач теперь модный джойстик. Стрелки приборной панели уступили место 12,3-дюймовому экрану. В списке опций есть и большой head-up дисплей. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъемы USB-A и USB-C.
В ЕС клиентам предложат 1,3-литровый мотор DiG-T. Это доработанный бензиновый агрегат от Arkana. Движок является частью системы «мягкого гибрида» с 12-вольтовым стартер-генератором и небольшой батареей. Такую машину можно будет взять с 6-МКП или с вариатором. Привод — либо передний, либо полный.
Есть и полноценная гибридная версия, когда электромотор с отдачей 190 л. с. вращает переднюю ось, а ДВС работает как генератор для подзарядки тяговой батареи. В США этот кроссовер будет называться Nissan Rogue Sport. Для нашего рынка пока продолжат выпускать второе поколение «Кашкая».
синий, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
черный, внедорожник, дизель 2.2 л, механическая, полный привод
внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
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Компания Nissan провела онлайн-презентацию самой важной новинки года — Qashqai третьего поколения. В ЕС продажи кроссовера начнутся ближе к лету. Нам придется подождать...
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