Рассекречено третье поколение Nissan Qashqai

Источник материала: Onliner

Компания Nissan провела онлайн-презентацию самой важной новинки года — Qashqai третьего поколения. В ЕС продажи кроссовера начнутся ближе к лету. Нам придется подождать в лучшем случае год.





Автомобиль сохранил архитектуру CMF-C, но получил совершенно другой кузов. Паркетник стал более смелым в некоторых решениях экстерьера. В частности, появились уже типичные для Nissan двухуровневые фары. В корме угадываются сходства с предшественником, хотя все элементы здесь новые. Задняя часть стала визуально чище: дизайнеры убрали все лишние изгибы на пятой двери и в LED-рисунке оптики.





Кроссовер стал чуть крупнее, и теперь его габаритная длина достигает 4425 мм. Колесная база прибавила 20 мм, что должно положительно сказаться на пространстве для пассажиров второго ряда. Багажник увеличился на 74 литра, и его объем теперь составляет 504 л.





Переднюю панель в салоне нарисовали с нуля. Здесь новейшая мультимедийная система Nissan Connect с 9-дюймовым экраном (в топовых комплектациях). Органы управления климат-контролем уменьшились. Изменили японцы и организацию клавиш на руле. Вместо традиционного рычага коробки передач теперь модный джойстик. Стрелки приборной панели уступили место 12,3-дюймовому экрану. В списке опций есть и большой head-up дисплей. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъемы USB-A и USB-C.





В ЕС клиентам предложат 1,3-литровый мотор DiG-T. Это доработанный бензиновый агрегат от Arkana. Движок является частью системы «мягкого гибрида» с 12-вольтовым стартер-генератором и небольшой батареей. Такую машину можно будет взять с 6-МКП или с вариатором. Привод — либо передний, либо полный.





Есть и полноценная гибридная версия, когда электромотор с отдачей 190 л. с. вращает переднюю ось, а ДВС работает как генератор для подзарядки тяговой батареи. В США этот кроссовер будет называться Nissan Rogue Sport. Для нашего рынка пока продолжат выпускать второе поколение «Кашкая».



























