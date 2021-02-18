В Минске впервые замечен новый электрический Volkswagen ID.3

Источник материала: Onliner Необычная для белорусского авторынка машина сегодня катается по МКАД. В компании с парочкой Tesla на кольцевую выехал электрический Volkswagen ID.3 с немецкими номерами. Говорят, машину привезли для изучения спроса, в ближайшем будущем собираются продавать. В свое время производитель заявил, что цены на электрокар будут довольно демократичными — от 33 тысяч евро.









Volkswagen ID.3 привезла в Беларусь хорошо нам известная компания Tesla-Cars — именно для изучения спроса. Февральский визит электромобиля в РБ будет недолгим: дело в том, что обновление ПО у модели осуществляется не с помощью сети, а непосредственно у дилера. И ближайшее обновление ожидается через неделю — машине придется уехать в Германию, а уже потом она вернется в Минск.











ID.3 представляет собой хетчбэк с электромотором в 150 кВт (200 л. с.) и в зависимости от комплектации тремя видами батарей: на 45,59 и 77 кВт·ч. В Минске появился вариант с самой емкой батареей. Заявленный производителем запас хода — до 550 км. Сам владелец ID.3 заверяет, что в нынешнюю холодную погоду ему удается преодолеть 350—400 км на одном заряде.























Почему на Volkswagen ID.3 решили прокатиться по МКАД? Кольцевую дорогу выбрали неслучайно. «Немец» в компании двух Tesla Model 3 (одна 2018 года с батареей на 75 кВт·ч, вторая — 21-го года с тепловым насосом) будет наворачивать круги в течение дня, пока один из них не разрядится «в ноль» (эвакуатор был наготове). Можно сказать, такой тест на запас хода. Для чистоты эксперимента все машины зарядили на 100 процентов, климат-контроль настроили на одинаковое значение. Результаты опыта станут известны сегодня вечером.













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