ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: новейший бронеавтомобиль проходит испытания в армии

18.02.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Белорусское предприятие "Белспецвнештехника" направило на эксплуатацию в войска легкобронированные автомобили, снимок новинки опубликовала пресс-служба Министерства обороны.

Впервые броневик был замечен в Минске на международном оружейном салоне "Milex-2019". Техника построена по модульному принципу на универсальном колесном шасси. Это позволяет наделять машины различными функциями.

Так, к брестским военным направлены два броневика, которые и "засветились" на учениях десантников. В подразделение отправили санитарно-медицинскую машину и броневик для перевозки личного состава.

Также на базе "Asilak" размещена новейшая система залпового огня "Флейта" малого радиуса действия. Также на броневик может использоваться как грузовик. Подобные подходы белорусских конструкторов позволяют снизить затраты на производство. И при этом удовлетворить самого требовательного заказчика.

Белорусские предприятия последние годы масштабно подошли к разработке так называемых средств подвижности. Сразу восемь модификаций бронеавтомобиля "Волат" разработал Минский завод колесных тягачей.

А на 140-м ремонтном заводе в Борисове создан бронеавтомобиль "Кайман". Машина также получила различное оборудование и может выполнять разведывательные, поисково-спасательные миссии, вести патрулирование. Кроме того, с конвейера завода сошел бронеавтомобиль "Защитник".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экземпляр для передвижения десанта под названием Asilak (с белорусского переводится как "Силач") попал в объектив военкоров.
 
Новости дня
Новости разные
 
A1 предлагает абонентам подписку на известный сервис с музыкой за 5,9 рубля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by