Фотофакт: новейший бронеавтомобиль проходит испытания в армии

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Белорусское предприятие "Белспецвнештехника" направило на эксплуатацию в войска легкобронированные автомобили, снимок новинки опубликовала пресс-служба Министерства обороны.

Впервые броневик был замечен в Минске на международном оружейном салоне "Milex-2019". Техника построена по модульному принципу на универсальном колесном шасси. Это позволяет наделять машины различными функциями.

Так, к брестским военным направлены два броневика, которые и "засветились" на учениях десантников. В подразделение отправили санитарно-медицинскую машину и броневик для перевозки личного состава.

Также на базе "Asilak" размещена новейшая система залпового огня "Флейта" малого радиуса действия. Также на броневик может использоваться как грузовик. Подобные подходы белорусских конструкторов позволяют снизить затраты на производство. И при этом удовлетворить самого требовательного заказчика.

Белорусские предприятия последние годы масштабно подошли к разработке так называемых средств подвижности. Сразу восемь модификаций бронеавтомобиля "Волат" разработал Минский завод колесных тягачей.

А на 140-м ремонтном заводе в Борисове создан бронеавтомобиль "Кайман". Машина также получила различное оборудование и может выполнять разведывательные, поисково-спасательные миссии, вести патрулирование. Кроме того, с конвейера завода сошел бронеавтомобиль "Защитник".