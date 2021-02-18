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Фотофакт: новейший бронеавтомобиль проходит испытания в армии
18.02.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 фев – Sputnik. Белорусское предприятие "Белспецвнештехника" направило на эксплуатацию в войска легкобронированные автомобили, снимок новинки опубликовала пресс-служба Министерства обороны.
Впервые броневик был замечен в Минске на международном оружейном салоне "Milex-2019". Техника построена по модульному принципу на универсальном колесном шасси. Это позволяет наделять машины различными функциями.
Так, к брестским военным направлены два броневика, которые и
Также на базе "Asilak" размещена новейшая система залпового огня "Флейта" малого радиуса действия. Также на броневик может использоваться как грузовик. Подобные подходы белорусских конструкторов позволяют снизить затраты на производство. И при этом удовлетворить самого требовательного заказчика.
Белорусские предприятия последние годы масштабно подошли к разработке так называемых средств подвижности. Сразу восемь модификаций бронеавтомобиля "Волат" разработал Минский завод колесных тягачей.
А на 140-м ремонтном заводе в Борисове создан бронеавтомобиль "Кайман". Машина также получила различное оборудование и может выполнять разведывательные, поисково-спасательные миссии, вести патрулирование. Кроме того, с конвейера завода сошел бронеавтомобиль "Защитник".
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Экземпляр для передвижения десанта под названием Asilak (с белорусского переводится как "Силач") попал в объектив военкоров.
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