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Зима подходит к своему завершению

18.02.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Зима подходит к своему завершению

  • 18.02.2021, 18:02
Зима подходит к своему завершению

Освободим политзаключенных и проведем новые честные выборы!

Читатель Telegram-канала «Баста!» считает, что этой весной народ может взять власть в свои руки:

— Зима подходит к своему завершению Все споры и обсуждения сплотили нас. Многие познакомились на дворовых маршах и чаепитиях. Ни зима, ни какие другие причины не смогли остановить процессы восстановления нации.

Процесс запущен. Тех людей, которые осознали, что нет перспективы нормальной жизни у их детей и внуков, уже не остановить ни провокациям, ни угрозами, ни арестами. Люди наполняются решимостью идти до конца и выставлять палатки, и бастовать, и стоять до победы.

Забыть, что в тюрьмах находятся наши родные и друзья мы не можем. Они верят в нас. Ждут, что мы их освободим.

25 марта — День Воли! Очень символичная дата для возобновления и завершения начатого процесса освобождения от диктатуры. Мы выйдем массово как летом, будем мужественными и жесткими как осенью, используем партизанские навыки полученные зимой, добавим забастовки по всей Беларуси и возьмем власть в свои руки. Освободим политзаключенных и проведем новые честные выборы!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
 
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Освободим политзаключенных и проведем новые честные выборы!
 
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