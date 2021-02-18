Источник материала: Хартия'97

В Техасе из-за морозов разрушаются дома 3 18.02.2021, 17:58

Впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов.

В американском штате Техас из-за аномальных морозов разрушаются жилые дома. Соответствующее видео опубликовали местные жители в соцсетях, сообщает korrespondent.net .

На кадрах роликов видно, как люди плачут, показывая свои разрушенные дома. Потолки обвалились, мебель и бытовая техника оказались испорчены тающим снегом.

В Техасе впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.

Властями было принято решение отключить электричество, чтобы не перегрузить местную энергосистему. Без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств.

Отключение электроснабжения привело к перебоям с подачей воды. Жителям Техаса рекомендовано кипятить водопроводную воду, так как она может быть опасна. Проблемы с водоснабжением затронули не менее 260 тысяч человек.