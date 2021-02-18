ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Техасе из-за морозов разрушаются дома

18.02.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

В Техасе из-за морозов разрушаются дома

3
  • 18.02.2021, 17:58
В Техасе из-за морозов разрушаются дома

Впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов.

В американском штате Техас из-за аномальных морозов разрушаются жилые дома. Соответствующее видео опубликовали местные жители в соцсетях, сообщает korrespondent.net.

На кадрах роликов видно, как люди плачут, показывая свои разрушенные дома. Потолки обвалились, мебель и бытовая техника оказались испорчены тающим снегом.

В Техасе впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.

Властями было принято решение отключить электричество, чтобы не перегрузить местную энергосистему. Без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств.

Отключение электроснабжения привело к перебоям с подачей воды. Жителям Техаса рекомендовано кипятить водопроводную воду, так как она может быть опасна. Проблемы с водоснабжением затронули не менее 260 тысяч человек.

Новости дня
Новости разные
 
Журналисты фиксируют, а садится только солнце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by