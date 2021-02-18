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В Техасе из-за морозов разрушаются дома
Источник материала: Хартия'97
В Техасе из-за морозов разрушаются дома
Впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов.
В американском штате Техас из-за аномальных морозов разрушаются жилые дома. Соответствующее видео опубликовали местные жители в соцсетях, сообщает
На кадрах роликов видно, как люди плачут, показывая свои разрушенные дома. Потолки обвалились, мебель и бытовая техника оказались испорчены тающим снегом.
В Техасе впервые за 30 лет температура воздуха опустилась до минус 20 градусов по Цельсию.
Властями было принято решение отключить электричество, чтобы не перегрузить местную энергосистему. Без света и тепла остались 4,5 миллиона домохозяйств.
Отключение электроснабжения привело к перебоям с подачей воды. Жителям Техаса рекомендовано кипятить водопроводную воду, так как она может быть опасна. Проблемы с водоснабжением затронули не менее 260 тысяч человек.
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