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Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»
Источник материала: Хартия'97
Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»
Видеофакт.
Розыгрыш проводили в инстаграм-аккаунте сети «Виталюр». Ведущий позвонил покупательнице и спросил, что бы она хотела, сообщает телеграм-канал
— В нашей стране я хотела бы выиграть свободу для народа, — сказала женщина.
— Сначала машина — потом свобода, — ответил через несколько реплик ведущий.
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