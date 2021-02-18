ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»

18.02.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»

1
  • 18.02.2021, 17:45
Во время рекламного розыгрыша белоруска выиграла машину, но попросила «свободу для народа»

Видеофакт.

Розыгрыш проводили в инстаграм-аккаунте сети «Виталюр». Ведущий позвонил покупательнице и спросил, что бы она хотела, сообщает телеграм-канал «Выборы видишь?».

— В нашей стране я хотела бы выиграть свободу для народа, — сказала женщина.

— Сначала машина — потом свобода, — ответил через несколько реплик ведущий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
EPAM: компания «в плюсе». Объем выручки за четвертый квартал вырос на 14,3%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by