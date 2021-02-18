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Эстония выслала российского дипломата

18.02.2021 18:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Эстония выслала российского дипломата

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  • 18.02.2021, 17:36
Эстония выслала российского дипломата

Он объявлен персоной нон грата.

Эстония объявила персоной нон грата российского дипломата в Таллинне, пишет «Росбалт».

Послу Эстонии в Москве выражен решительный протест и объявлено о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс и министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выступили за ужесточение санкций со стороны Европейского союза в отношении России и Беларуси «в свете незаконных и насильственных репрессий против демонстрантов, а также демократических и мирных взглядов народов».

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Он объявлен персоной нон грата.
 
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