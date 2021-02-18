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В Березино на производстве получил смертельную травму станочник

18.02.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Березино: там на производстве получил смертельную травму станочник - это 47-летний работник одного из деревообрабатывающих предприятий. Инцидент случился накануне. С  движущейся части транспортера мужчина снял защитную конструкцию, пытался протолкнуть опилки и повредил ногу. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. На территории предприятия работала следственно-оперативная группа. Следователи изъяли необходимые документы, опросили работников организации. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 
 
 
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Следователи разбираются в обстоятельствах трагедии в Березино: там на производстве получил смертельную травму станочник - это 47-летний работник одного из...
 
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