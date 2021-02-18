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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новости по линии МЧС Звонок спасения В Дзержинском районе на пожаре спасена женщина. ЧП случилось около половины четвертого утра в Фаниполе. Зарево от огня разбудило соседей,...

В Дзержинском районе на пожаре спасена женщина. ЧП случилось около половины четвертого утра в Фаниполе. Зарево от огня разбудило соседей, которые и вызвали службу 101. В дыму спасатели увидели женщину.Пострадавшую с ожогами вывели на улицу, позже ей была оказана помощь. Стихия серьезно повредила часть дома. Причину ЧП установят специалисты.Специалисты устанавливают причину возгорания в здании Слуцкой котельной. Накануне там огонь повредил крышу на площади 200 м квадратных. Котельная обеспечивает теплом деревообрабатывающее предприятие, на работу объекта пожар не повлиял. Среди пострадавших числится один человек – работник предприятия обратился к медикам за помощью и был госпитализирован с диагнозом "отравление продуктами горения".Спас соседа на пожаре – поистине второй день рождения может праздновать житель Петриковского района. Накануне вечером в его доме вспыхнул пожар – это заметил односельчанин. Мужчина забежал в дом, увидел соседа, который выползал из горящей постройки, вынес его на улицу, а после передал в руки медиков. С ожогами тела пострадавший был госпитализирован. Огонь уничтожил часть кровли и потолочного перекрытия. Одна из версий ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении.А вот в Белыничском районе огонь унес жизнь: предположительно, погибла хозяйка дома. Обгоревший труп обнаружили спасатели.К моменту приезда огнеборцев кровля частично обрушилась, создав плотное задымление. Со слов соседей, пенсионерка проживала одна. Причину пожара сейчас устанавливают.