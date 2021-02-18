Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Следователи выясняют причины пожара в Ошмянском районе, где погибли 2 человека Сегодня в 2 часа ночи жительница деревни Каменный Лог проснулась от сильного треска.Завидев зарево пожара у соседей, она вызвала спасателей. К моменту приезда...

Сегодня в 2 часа ночи жительница деревни Каменный Лог проснулась от сильного треска.Завидев зарево пожара у соседей, она вызвала спасателей. К моменту приезда огнеборцев пламя полностью охватило жилище, обрушилась горящая кровля, шансов выжить у домочадцев не было. На ликвидацию стихии потребовалось около часа, под сгоревшими обломками бойцы МЧС и обнаружили тела хозяина дома и его сестры. Основная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.