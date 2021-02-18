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В суде застреливший Шутова военный сказал, что был без формы. Что об этом говорится в законе
Источник материала: Tut.by
16 февраля в Брестском областном суде
Что произошло?
11 августа 2020 года два военнослужащих войсковой части 89 417 5-й бригады ССО, базирующейся в Марьиной Горке, прапорщик Арсений Голицын и капитан Роман Гаврилов (неизвестно, настоящие ли это имена, но они очень похожи на фамилии двух известных защитников Брестской крепости) находились в Бресте. «Для предупреждения и пресечения массовых беспорядков» (так выразился прокурор во время слушания дела) их отправили на улице города
Законно ли применение боевого оружия военнослужащими в мирное время?
За вопросами о том, насколько правомерно использовать ССО-шников в штатском с боевым оружием в городах Беларуси, мы обратились к военному аналитику Егору Лебедку.
Прежде всего, мы спросили, возможно ли с точки зрения действующего законодательства использовать Силы специальных операций и вообще военных внутри страны, и разве для этого не требуется введение военного или чрезвычайного положения?
— Ответ на этот вопрос следует искать в статье 2 закона «О Вооруженных силах Республики Беларусь» — «Правовые основы деятельности Вооруженных Сил», — ответил Егор Лебедок. — Согласно этому документу, привлекать военных для подобных действий можно:
Действия, аналогичные рассматриваемым в Бресте, в явные задачи военнослужащих не входят. Более того, привлечение ВС для выполнения задач, не связанных с обеспечением военной безопасности и вооруженной защиты Беларуси, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя, вообще не допускается.
Исключениями являются случаи необходимости защиты населения и оказания ему помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также иных случаев, установленных законодательными актами Беларуси.
Иные случаи могут регулироваться правовыми актами президента. Как и конкретика привлечения военнослужащих для вооруженной защиты конституционного строя (именно вооруженной, то есть для такого привлечения военнослужащих должны быть серьезные предпосылки к тому, что посягательство на конституционный строй будет совершаться массово и вооруженными людьми).
И привлечение ССО внутри страны без введения ЧП или ВП скорее всего было сделано закрытыми указами или распоряжениями Александра Лукашенко, по крайней мере в части перехода в подчинение ОМОН военнослужащих ССО. То есть формальная правовая основа, вероятно, есть — но о ней никто не знает в силу закрытости (насколько закрытые указы соответствуют законодательству и Конституции — отдельный вопрос, на который сейчас не ответить).
— Обязаны ли бойцы Сил спецопераций при исполнении служебных обязанностей быть военной форме? Мы помним, что в те же дни улицы Бреста патрулировали в том числе военнослужащие 38-й десантно-штурмовой бригады ССО — по форме и с насадками для холостой стрельбы на автоматах. В данном же случае прямо
— В Законе о воинской обязанности и воинской службе указано, что военнослужащие вправе не носить военную форму одежды вне расположения воинской части, на отдыхе, в увольнении или отпуске. В данном случае они были вне части.
При этом, согласно Закону о статусе военнослужащих, военнослужащие находятся при исполнении обязанностей военной службы во время оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в обеспечении законности и правопорядка. Но речь здесь о статусе отдельного военнослужащего, а не о привлечении армии.
В принципе, если бы военнослужащие самостоятельно участвовали в акциях без задания, то они бы совершали административное правонарушение, и тем самым по законодательству не были бы признаны как находящиеся при исполнении. Но направлены они были по приказу, потому санкция за административное правонарушение на них в данном случае не распространяется.
— Насколько допустимо применение огнестрельного оружия внутри страны бойцом ССО, не имеющим формы? Отличается ли правоприменение оружия, если форма на ССО-шниках есть?
— В соответствии с Законом о статусе военнослужащего он имеет право на применение физической силы, специальных средств, хранение, ношение, использование и применение оружия, боевой и специальной техники в случаях и порядке, установленных законодательными актами. При этом военнослужащие имеют право на обоснованный профессиональный риск, под которым понимается, в частности, применение оружия.
Профессиональный риск признается обоснованным, если совершенное военнослужащим деяние объективно вытекало из сложившейся обстановки, поставленная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями, а военнослужащий принял все возможные меры для предотвращения вреда охраняемым законом интересам.
То есть, если они каким-то законодательным актом были переданы в подчинение ОМОНу для поддержания правопорядка (имели статус «при исполнении») и сложившаяся обстановка была такова, что риск был обоснованным, в этом случае право на применение оружия у них есть.
Причем здесь есть два момента:
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Боец ССО, застреливший Геннадия Шутова, был без формы, однако с пистолетом.
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