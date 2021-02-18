Встреча друзей или вызов на ковер? Путин и Лукашенко увидятся в понедельник

Итак, дата прояснилась : Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи сразу после выходных, 22 февраля. Сегодня в Минске Лукашенко, который любит подчеркивать, что он с российским коллегой на дружеской ноге, поспешил заявить: «Нет, я не еду туда чего-то просить». Так он отреагировал на сообщения СМИ, что Минск будет-де просить три миллиарда долларов кредита.





Ну, положа руку на сердце, деньги белорусским властям ой как нужны. Однако можно предположить, что и впрямь в Сочи будут говорить не только о них. Во всяком случае, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал, что «можно ожидать весьма продолжительные переговоры».

Какой дух будет витать на этих переговорах? Одни комментаторы считают , что Кремль потребует от Лукашенко быстрейшего транзита власти . Другие полагают, что белорусский вождь сейчас на коне (усмирил протесты, а вот в России, как он и предсказывал, они грянули ) и что на встрече будет рулить солидарность авторитариев.

Одной пророссийской риторики Кремлю мало

Мы не знаем, что происходит за кулисами двусторонних отношений («Византия полная»), но, во всяком случае, не видно «заявлений и действий, которые выражали бы недовольство Москвы», отметил в комментарии для Naviny.by минский аналитик-международник Андрей Федоров.

По его мнению, пока в поведении официального Минска «нет ничего, что сильно напрягало бы Москву». Напротив, «по всем направлениям демонстрируется полная лояльность». Более того, на Всебелорусском собрании прозвучали предложения еще сильнее завязать экспорт на Россию, отказаться от записанного в конституции стремления к нейтралитету в пользу коллективной безопасности, отметил эксперт.

Он не исключает, однако, что у Кремля все же есть причины для недовольства. Но вместе с тем там, вероятно, преобладает мнение, что если сильно надавить на белорусское руководство, а тем более попытаться убрать нынешнего лидера политического режима, то это может привести к нежелательным последствиям для российской стороны, сказал Федоров.

Добавлю, что хотя на Всебелорусском собрании пророссийская патетика (в духе «пока мы стоим рядом плечо к плечу, никто нас на колени не поставит и не наклонит») действительно била через край, Лукашенко четко дал понять, что к углублению интеграции по российской схеме не склонен.

В частности, он высказался против формирования каких-либо новых наднациональных органов в рамках Союзного государства. Подчеркнул, что «нельзя перепрыгивать через этапы». И фактически свел все к вопросу о равных условиях хозяйствования. Это старая песня Минска: чтобы нефть и газ шли по справедливым ценам, российский рынок был настежь распахнут для белорусской продукции и т.д.

Впрочем, Москва сейчас и сама не педалирует тему углубления интеграции. Как считают некоторые эксперты — по той причине, что рискованно подписывать какие-то договоры и дорожные карты с партнером, чья легитимность под большим вопросом. Но как раз это для российской стороны и является проблемой.

Минск может усесться на геополитические качели

Внешне на переговорах будет царить солидарность, но де-факто «Лукашенко вызывают на ковер к Путину», заявил в комментарии для Naviny.by руководитель аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. Он считает, что российский президент потребует от белорусского партнера «конституционной реформы, в которой Александру Лукашенко места не будет».

Да, но очевидно, что тот расставаться с властью не хочет . Что он предпримет, если Кремль станет припирать к стенке?

Есть два варианта, говорит Поротников. Первый — белорусское руководство «может усесться на геополитические качели и попытаться заручиться поддержкой Запада под предлогом того, что если вы не хотите в Минске Лукашенко, то получите в Минске Путина». Второй вариант — смириться.

По мнению аналитика, вождь белорусского политического режима находится сейчас в очень слабой позиции. В августе, считает собеседник Naviny.by, Лукашенко удержался исключительно благодаря заявлению Путина о его поддержке, в том числе формировании вооруженного резерва для возможной помощи.

«По сути, это тогда скрепило бюрократию и силовиков вокруг Лукашенко. Но если завтра Путин заявит, что необходимо ускориться [с конституционной реформой и транзитом власти], что необходимы новые лица в политике, времена меняются и так далее, то это может привести к дестабилизации всей системы госуправления», — говорит эксперт.

Добьется ли Путин от партнера четкого графика транзита власти?

При этом, подчеркивает Поротников, Запад сегодня не готов разговаривать с Лукашенко, а у того нет времени, чтобы найти с Западом общий язык. К тому же министр иностранных дел Владимир Макей тоже дискредитировал себя в глазах западных партнеров, «показал слабость и отсутствие влияния на внутриполитическую ситуацию».

Российское же руководство считает, что в отношениях с Минском слишком многое зависит от одного человека и что на самом деле Лукашенко не гарант, а препятствие для продвижения российских интересов в Беларуси, предполагает аналитик.

Так что в Сочи Лукашенко по поводу транзита власти будет говорить в духе «да-да, но попозже», Кремль же станет добиваться «публичных, конкретных, привязанных к датам шагов», спрогнозировал собеседник Naviny.by.

Лукашенко постарается затянуть время в надежде, что какие-то события снова сделают его полезным всем геополитическим игрокам в регионе, как это случилось в 2014 году, «когда началась война России с Украиной», полагает Поротников.

Москва просчитывает варианты и риски

Скорее всего, официальная информация по итогам сочинской встречи окажется скупой, а телевидение покажет традиционные рукопожатия и улыбки заклятых союзников.

При этом Песков не исключил, что будет обсуждаться и дело Виктора Бабарико. На днях как раз начался суд над этим бывшим руководителем «Белгазпромбанка» (чьи активы принадлежат российским структурам), попробовавшим в прошлом году поспорить с Лукашенко за президентство.

Судя по контексту выказывания Пескова, у Кремля могут быть вопросы в связи с тем, что до 9 августа, пока у Лукашенко не возникла острая нужда опереться на поддержку Москвы в связи с грянувшими протестами, белорусские власти и пропаганда усиленно рисовали Бабарико марионеткой российских кукловодов.

Но при этом упования некоторых наблюдателей: мол, вот уж на этот раз Путин задаст Лукашенко такого жару, что только перья полетят, — представляются наивными.

Да, наверняка в идеале Кремль предпочел бы иметь дело с менее увертливым и токсичным партнером. Но из кого выбирать? Основные оппоненты Лукашенко выглядят в глазах Москвы чересчур прозападными или националистичными. Пророссийский же сегмент в Беларуси довольно маргинален.

Да и замутить здесь катавасию с целью смены главы государства — дело по многим причинам рискованное . Причем для Путина явно неприемлемо , чтобы нынешнего правителя-союзника сбросила улица. А выборов как таковых в Беларуси нет. Заколдованный круг .

Конечно, какие-то варианты на перспективу Москва будет прикидывать и уже прикидывает (хотя бы потому, что никто не вечен). Но задачка совсем не проста.

Так что пока нынешним вождям двух родственных режимов, связанных одной цепью, суждено встречаться и вновь демонстрировать на телекамеры натянутые улыбки.