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Власти взялись за рыбные консервы и детское питание

18.02.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело регулирование цен на рыбные консервы, а также скорректировало регулирование цен на детское питание. Соответствующее решение утверждено постановлением МАРТ № 9 от 10 февраля, сообщила пресс-служба министерства.

Власти взялись за рыбные консервы и детское питание

Регулирование цен на консервы из рыбы будет осуществляться путем ограничения: производителям  — норматива рентабельности не выше фактического уровня рентабельности реализованной продукции за январь—ноябрь 2020 года или не более 10%; импортерам, оптовой и розничной торговле — надбавки не выше 30%.

Регулирование отпускных цен на ввозимое детское питание (сухие смеси, мясные, мясорастительные, рыбные, рыборастительные консервы) — с применением надбавки импортера не выше 25% при дальнейшей реализации в торговых объектах, не принадлежащих этому субъекту хозяйствования.

«Регулирование цен на социально значимые товары направлено на недопущение завышения цен по всей цепочке формирования цен и поддержание доступности жизненно важных продуктов для населения»,  — прокомментировали в МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

В актуальном перечне социально значимых товаров, цены на которые регулируются, 19 позиций:

рыба свежая (семейство карповых); рыба свежемороженая в тушках; масло сливочное; консервы рыбные; мука пшеничная; масло подсолнечное и рапсовое; соль поваренная пищевая; рис белый шлифованный, крупа манная, крупа пшенная; хлопья овсяные без вкусовых и иных добавок; сухие макаронные изделия, не содержащие муки из твердых сортов пшеницы; хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из муки пшеничной; мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки); яйцо куриное свежее; молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог; сыр (твердый, полутвердый); детское питание: сухие смеси, каши, консервы; свежий картофель продовольственный, свежая свекла столовая, свежая морковь столовая, свежая капуста белокочанная, свежий лук репчатый, свежие огурцы, свежие помидоры; свежие яблоки; чай черный байховый весовой и фасованный, без вкусовых и ароматических добавок, без дополнительного растительного сырья (за исключением фиточаев, чайных напитков, наборов).

Ценовое регулирование было введено в апреле 2020 года. С тех пор действие этой меры продлевали, в перечень товаров вносили незначительные изменения.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело регулирование цен на рыбные консервы, а также скорректировало регулирование цен на детское питание....
 
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