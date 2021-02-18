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Лукашенко объявил зимне-весенний призыв в армию

18.02.2021 18:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко 18 февраля подписал Указ № 55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

«…призвать в феврале-мае на срочную военную службу, службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку от призыва, граждан призывного возраста, утративших право на отсрочку, а также на службу в резерве граждан из числа студентов учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля, изъявивших желание пройти такую службу», - говорится в документе.

Одновременно объявлено увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки.

 
 
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Лукашенко 18 февраля подписал Указ № 55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".
 
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