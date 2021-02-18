Игорь Банцер ждёт нотариуса, чтобы составить завещание. Его все еще держат в карцере

пишет hrodna.life Сейчас Игорь находится в карцере и через адвоката попросил встречи с нотариусом — хочет составить завещание. За это время он побывал в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в Минске (популярное название — «Новинки»), после его вернули в гродненскую тюрьму,hrodna.life Сейчас Игорь находится в карцере и через адвоката попросил встречи с нотариусом — хочет составить завещание.





Игорь находится в карцере гродненской тюрьмы с 5 февраля. Анжелика не знает, почему его там держат. Друзья музыканта предполагают, что он каким-то образом протестовал против бесчеловечных условий содержания и за это его наказали.

Что такое карцер?

Карцер — это маленькое помещение, куда сажают провинившихся и нарушителей распорядка. Там устанавливается более строгий режим, чем в обычной тюремной камере с другими заключенными. В карцере человек находится совершенно один. Заключенные называют это место «тюрьма в тюрьме».





«Игорь будет в карцере до 20 февраля. Писем ни я, ни дети так от него и не получили. Он наших также не получал уже несколько месяцев. Передачи сейчас тоже не принимают. 17 февраля мне передали его просьбу получить разрешение на посещение нотариуса, так как он хочет составить завещание».





Анжелика начинает беспокоиться за жизнь мужа. Ей непонятно, что происходит в тюрьме, и никто ей не может ответить на этот вопрос.

Кто такой Игорь Банцер?

Игорю Банцеру 40 лет. Он — лидер гродненской стрит-панк-группы Mister X. В Гродно занимается культурной и общественной деятельностью. Женат, двое детей. Вегетарианец, не употребляет алкоголь, придерживается антифашистских и антирасистских взглядов.

За что задержали Банцера?

Гродненского музыканта задержали 20 октября: рано утром сотрудники милиции забрали его из квартиры. До этого он провел 18 суток в изоляторе за участие в протестных митингах. В заключении его держали в одиночной камере, а потом отправили на принудительную психиатрическую экспертизу в Минск . В конце января близким музыканта стало известно, что Игоря вновь перевели в гродненскую тюрьму.





На Банцера заведено уголовное дело по статье 339 УК (Хулиганство). Санкции статьи — от штрафа до трех лет лишения свободы. В письме друзьям за 19 января Игорь благодарит всех за поддержку.





Он пишет: «Если мы хотим когда-нибудь победить, то должны быть выше пустяковых дрязг и местных ссор. Время субкультурных войн закончилось. Пришло время настоящих испытаний для всех людей доброй воли».



