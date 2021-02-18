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Художник Никанор Казимирович. Лики арестованных протестующих.
Источник материала: Партизан
Живописец Никанор Казимирович рисует лики невинно арестованных и томящихся в застенках участников протестов против сфальсифицированных выборов.
Череда прекрасных и вдохновленных лиц молодых людей.
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Живописец Никанор Казимирович рисует лики невинно арестованных и томящихся в застенках участников протестов против сфальсифицированных выборов.
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