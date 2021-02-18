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У депутата Верховного Совета описали имущество
Источник материала: Партизан
18 февраля в квартиру депутата Верховного Совета 12 созыва Павла Знавца пришли судебные исполнители.
Они описали имущество члена ЦК БСДП в счет штрафа за участие в осенней акции протеста. Размер задолженности составляет 449,33 рубля,
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18 февраля в квартиру депутата Верховного Совета 12 созыва Павла Знавца пришли судебные исполнители.
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