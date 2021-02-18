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Минску вновь понадобилось новое кладбище: участки для захоронения на «Лесном» начнут предоставлять с 1 марта

18.02.2021 19:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 марта двухместные участки для захоронения усопших в Минске начнут предоставлять на кладбище «Лесное».

 Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил директор КУП «Спецкомбинат КБО» Николай Ракевич.

Собеседник добавил, что с этой же даты на новый погост начнет ходить общественный транспорт. В дальнейшем в течение весны в «Лесном» станут предоставлять также трех- и четырехместные участки для захоронений, места в колумбарии, газонные захоронения.

В столице сейчас насчитывается более 20 кладбищ, часть которых закрыты, большинство — ограниченно действующие. Открытым пока остается лишь кладбище Западное, где двухместные участки уже заканчиваются. После февраля там по-прежнему смогут предоставить трех- или четырехместный участок, колумбарный или газонный вариант захоронения.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 марта двухместные участки для захоронения усопших в Минске начнут предоставлять на кладбище «Лесное».
 
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