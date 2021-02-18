Минску вновь понадобилось новое кладбище: участки для захоронения на «Лесном» начнут предоставлять с 1 марта

сообщил директор КУП «Спецкомбинат КБО» Николай Ракевич. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»директор КУП «Спецкомбинат КБО» Николай Ракевич.





Собеседник добавил, что с этой же даты на новый погост начнет ходить общественный транспорт. В дальнейшем в течение весны в «Лесном» станут предоставлять также трех- и четырехместные участки для захоронений, места в колумбарии, газонные захоронения.





В столице сейчас насчитывается более 20 кладбищ, часть которых закрыты, большинство — ограниченно действующие. Открытым пока остается лишь кладбище Западное, где двухместные участки уже заканчиваются. После февраля там по-прежнему смогут предоставить трех- или четырехместный участок, колумбарный или газонный вариант захоронения.



