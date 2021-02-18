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Лукашенко поблагодарил Григория Рапоту за работу и наградил его орденом Почета
18.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил за работу государственного секретаря Союзного государства
«Спасибо за эти долгие годы работы. Мне здесь было очень комфортно работать. Хотел бы поблагодарить всех, кто моментально откликался на любые запросы, просьбы о встрече, о взаимодействии и так далее. Я это очень ценю. И если нам удастся сохранить, то это хороший залог для дальнейшего развития», – сказал Григорий Рапота.
Во время встречи Александр Лукашенко наградил Григория Рапоту орденом Почета за значительный личный вклад в союзное строительство, укрепление дружественных отношений народов Беларуси и России.
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Государственный секретарь Союзного государства покидает свой пост, который занимал 10 лет.
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