Лукашенко поблагодарил Григория Рапоту за работу и наградил его орденом Почета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил за работу государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоту. Он покидает свой пост, который занимал 10 лет, передает «МИР 24».

«В России, так же как и у нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение трех – пяти лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал: космос, биотехнологии, электромобили и прочее. Мы все умеем делать. Поэтому это главный вопрос – договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», – отметил белорусский лидер.

«Спасибо за эти долгие годы работы. Мне здесь было очень комфортно работать. Хотел бы поблагодарить всех, кто моментально откликался на любые запросы, просьбы о встрече, о взаимодействии и так далее. Я это очень ценю. И если нам удастся сохранить, то это хороший залог для дальнейшего развития», – сказал Григорий Рапота.

Во время встречи Александр Лукашенко наградил Григория Рапоту орденом Почета за значительный личный вклад в союзное строительство, укрепление дружественных отношений народов Беларуси и России.