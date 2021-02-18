Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Сестра Романа: «Я не могу искренне радоваться этому»

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Романа Бондаренко. Об этом говорится в ее официальном Telegram-канале. В сообщении отмечается, что «причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена». Сестра Романа Ольга прокомментировала это заявление.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 147 Уголовного кодекса Беларуси по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича, — говорится в сообщении. — Причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко Р.И. телесных повреждений не установлена. Уголовное дело находится в производстве Генеральной прокуратуры».

Сестра Романа Бондаренко: «Я не могу искренне радоваться возбуждению уголовного дела»

— Сказать, что мы прямо сегодня шокированы этой новостью, нельзя. Мы чуть раньше знали об этом. Потому что тетю (маму Романа Бондаренко. — Прим. Onliner) вызывали уже предположительно этому поводу в Генеральную прокуратуру сегодня, но она приболела и пришлось перенести этот приход, — говорит Ольга. — Сам факт того, что возбудили уголовное дело... Мама, конечно, на эмоциях, она рыдает от того, что это все-таки произошло. Что все-таки возбудили. Потому что до официального заявления в это не верилось.

— Тетя подавала заявление о том, чтобы ее пригласили на суд по Сорокину и Борисевич, но ей отказали. Хотя мы были практически уверены, что ее позовут. Это очень логично бы выглядело, но ей отказали, — добавляет Ольга. — Поэтому до конца не могли быть уверены, что и уголовное дело по смерти Ромы возбудят. Но возбудили. Лично у меня нет эмоций, нет глобальной радости. Да, я в какой-то степени рада, что дело возбудили, потому что все старания наши на протяжении трех месяцев, я надеюсь, дали свои плоды. Я надеюсь, что в этом нет скрытого подтекста. Но, как и во всем, что происходит в нашей стране, не могут быть однозначными мои реакции и эмоциями.

Я сейчас с большими знаками вопросов в голове. Почему это произошло спустя три месяца, а не на следующий день после того, как все случилось? Что они делали на протяжении этих трех месяцев, когда было такое количество информации, свидетельств, видео, аудио? Тут еще и благодаря расследованию BYPOL билинги установили людей, которые там были во время всего происходящего. Не знаю, почему так все это долго. Поэтому у меня какая-то настороженность. Плюс сейчас происходят громкие суды, кому-то отказывают в возбуждении уголовного дела. Я имею в виду тех, кого убили начиная с 9 августа. Человека, который стрелял в Шутова, рассматривают как потерпевшего. Для меня это какой-то абсурд. В связи с этим я не могу искренне радоваться возбуждению уголовного дела. Я не знаю, чего ожидать. Посмотрим, что скажет Генпрокуратура.

— Мама Ромы в результате возбуждения уголовного дела будет признана потерпевшей, и ей можно будет ознакомиться с результатами судмедэкспертизы и с ходом проверки этой трехмесячной, что же все-таки было сделано. Посмотрим, что для нее нового откроется, что дало повод для возбуждения дела.

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