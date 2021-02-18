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"У Беларуси и России нет отдельных противников": Мамонтов об итогах недели
18.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В программе "Горизонт событий" на радио Sputnik ― главные события уходящей недели глазами авторитетного российского журналиста, гендиректора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова.
© Sputnik / Антон Денисов
― "У Беларуси и России нет отдельных противников": о чем говорят журналисты двух стран в проекте "Друзья — сябры" и руководители СМИ на заседании Клуба главных редакторов?
― Те, кто угрожает суверенитету Беларуси, и те, кто угрожает суверенитету России ― это почти одни и те же люди?
― Что говорят о белорусских протестах в России и о российских в Беларуси? Какие угрозы для двух стран на самом деле не так велики, как кажутся на первый взгляд?
― Почему сейчас настало "время отравленных терминов"? Чем плоха белорусская теория многовекторности на фоне подпольной борьбы соседей против России и Беларуси?
― ЛГБТ-ценности и движение "чайлдфри" ― почему западное оправдание для перенаселения мира вряд ли приживется в русском и белорусском обществе?
― что ответить скептикам о будущем Союзного государства?
― в каких идолов сегодня верит молодежь и в чем проблемы современной идеологии?
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Кто сегодня угрожает суверенитету Беларуси и России, что ответить скептикам о будущем Союзного государства, каким кумирам верит молодежь и чего не хватает...
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