"У Беларуси и России нет отдельных противников": Мамонтов об итогах недели

Источник материала: Sputnik Беларусь

В программе "Горизонт событий" на радио Sputnik ― главные события уходящей недели глазами авторитетного российского журналиста, гендиректора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова.

― "У Беларуси и России нет отдельных противников": о чем говорят журналисты двух стран в проекте "Друзья — сябры" и руководители СМИ на заседании Клуба главных редакторов?

― Те, кто угрожает суверенитету Беларуси, и те, кто угрожает суверенитету России ― это почти одни и те же люди?

― Что говорят о белорусских протестах в России и о российских в Беларуси? Какие угрозы для двух стран на самом деле не так велики, как кажутся на первый взгляд?

― Почему сейчас настало "время отравленных терминов"? Чем плоха белорусская теория многовекторности на фоне подпольной борьбы соседей против России и Беларуси?

― ЛГБТ-ценности и движение "чайлдфри" ― почему западное оправдание для перенаселения мира вряд ли приживется в русском и белорусском обществе?

― что ответить скептикам о будущем Союзного государства?

― в каких идолов сегодня верит молодежь и в чем проблемы современной идеологии?

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