ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"У Беларуси и России нет отдельных противников": Мамонтов об итогах недели

18.02.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

В программе "Горизонт событий" на радио Sputnik ― главные события уходящей недели глазами авторитетного российского журналиста, гендиректора радиостанции "Говорит Москва" Владимира Мамонтова. 

© Sputnik / Антон Денисов
Кто в Москве был против союза Беларуси с Россией и что изменилось ― Мигранян

― "У Беларуси и России нет отдельных противников": о чем говорят журналисты двух стран в проекте "Друзья — сябры" и руководители СМИ на заседании Клуба главных редакторов?

― Те, кто угрожает суверенитету Беларуси, и те, кто угрожает суверенитету России ― это почти одни и те же люди?

― Что говорят о белорусских протестах в России и о российских в Беларуси? Какие угрозы для двух стран на самом деле не так велики, как кажутся на первый взгляд?

― Почему сейчас настало "время отравленных терминов"? Чем плоха белорусская теория многовекторности на фоне подпольной борьбы соседей против России и Беларуси?

― ЛГБТ-ценности и движение "чайлдфри" ― почему западное оправдание для перенаселения мира вряд ли приживется в русском и белорусском обществе?

― что ответить скептикам о будущем Союзного государства?

― в каких идолов сегодня верит молодежь и в чем проблемы современной идеологии?

Читайте также:

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто сегодня угрожает суверенитету Беларуси и России, что ответить скептикам о будущем Союзного государства, каким кумирам верит молодежь и чего не хватает...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко подписал долгожданный для солдат документ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by