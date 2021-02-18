Лукашенко подписал долгожданный для солдат документ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 фев – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №55 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Сроки призыва займут четыре месяца с февраля по май. Новобранцев зачислят на срочную военную службу и в резерв.

Согласно закону, мобилизации подлежат все, кто достиг 18 лет, а также утратил право на отсрочку. В резерве смогут пройти службу и студенты сельскохозяйственных высших учебных заведениях. Законодательство предоставляет такую возможность.

Ежегодная мобилизация проводится для поддержания боевой готовности Вооруженных сил, других войск и воинских формирований. Перед отправкой призывники проходят дополнительное медобследование, в случае жалоб. В армию не отправят, если у человека есть серьезные проблемы со здоровьем.

В начале службы молодое пополнение ждет двухнедельный карантин. А затем курс молодого бойца и торжественная церемония присяги. Любопытно, что те, кто покинет ряды армии, успели пройти испытания в проверке боевой готовности вооруженных сил. А тем, кому предстоит встать в строй, смогут набраться ратной науки во время совместных белорусско-российских учений, намеченных на осень.

Ежегодно весной в белорусскую армию отбирают около 6000 человек.