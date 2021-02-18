ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Киркоров считает, что отстранение Беларуси от «Евровидения» «ударит по простым людям»  

18.02.2021 19:19 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Российский певец Филипп Киркоров, который особо приближен к Александру Лукашенко, резко раскритиковал идею отстранить Беларусь от песенного конкурса «Евровидение».

Киркоров считает, что отстранение Беларуси от «Евровидения» «ударит по простым людям»  

Народный артист России, которому Лукашенко минувшим летом на «Славянском базаре» вручил специальную премию «Через искусство — к миру и взаимопониманию», в комментарии «Газете.Ru» заявил, что «Европейский вещательный союз – независимая компания, которая базируется в Швейцарии, а Швейцария даже не часть Европейского союза, поэтому тот, кто говорит такие вещи должен понимать, что он спрашивает и от кого требует, поэтому вся эта инициатива только для пиара, не думаю, что это серьезно».

Он также удивился, что такой вопрос вообще рассматривается. «При чем здесь творчество и открытие, продвижение талантов к политике «режима», как они называют? Это удар по простым людям, обществу. Смешивать политику с творчеством нельзя. Евровидение — конкурс, призванный объединить европейские страны, поэтому я так люблю это праздник музыки», – сказал артист.

Напомним, в 2007 году Беларусь в лице певца Дмитрия Колдуна очень успешно выступило на этом неодназначном песенном конкурсе. Выступление с песней «Work Your Magic», написанной Филиппом Киркоровым на слова Карена Кавалеряна, он занял в финале шестое место (это высшее достижение белорусских исполнителей на «Евровидении»).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский певец Филипп Киркоров, который особо приближен к Александру Лукашенко, резко раскритиковал идею отстранить Беларусь от песенного конкурса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Як санкцыі ўплываюць на палітычны крызіс у Беларусі. Ацэнкі экспэртаў з Варшавы, Кіева і Менска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by