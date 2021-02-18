Киркоров считает, что отстранение Беларуси от «Евровидения» «ударит по простым людям»  

Российский певец Филипп Киркоров, который особо приближен к Александру Лукашенко, резко раскритиковал идею отстранить Беларусь от песенного конкурса «Евровидение».





Народный артист России, которому Лукашенко минувшим летом на «Славянском базаре» вручил специальную премию «Через искусство — к миру и взаимопониманию», в комментарии «Газете.Ru» заявил, что «Европейский вещательный союз – независимая компания, которая базируется в Швейцарии, а Швейцария даже не часть Европейского союза, поэтому тот, кто говорит такие вещи должен понимать, что он спрашивает и от кого требует, поэтому вся эта инициатива только для пиара, не думаю, что это серьезно».

Он также удивился, что такой вопрос вообще рассматривается. «При чем здесь творчество и открытие, продвижение талантов к политике «режима», как они называют? Это удар по простым людям, обществу. Смешивать политику с творчеством нельзя. Евровидение — конкурс, призванный объединить европейские страны, поэтому я так люблю это праздник музыки», – сказал артист.

Напомним, в 2007 году Беларусь в лице певца Дмитрия Колдуна очень успешно выступило на этом неодназначном песенном конкурсе. Выступление с песней «Work Your Magic», написанной Филиппом Киркоровым на слова Карена Кавалеряна, он занял в финале шестое место (это высшее достижение белорусских исполнителей на «Евровидении»).