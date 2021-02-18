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Искусственный остров для 15 тыс. жителей создадут на Багамах – жилье там уже активно покупают (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Компания The Blue Estate Group в конце 2020 года представила проект Blue Estate Island, в рамках которого планируется создать искусственный остров размером 1,5х1 км в Карибском море,
Остров сможет вместить до 15 тыс. постоянных жителей. Он будет находиться в 25 мин. полета от столицы Багамских Островов Нассау и в 90 мин. полета от Майами. Стоимость недвижимости на нем колеблется от $20 тыс. за апартаменты площадью 20 кв. м до нескольких сотен тысяч долларов за просторные апартаменты. Десятки миллионов долларов будут стоить дома на острове, а цена двух самых роскошных поместий – $1,15 млрд.
Как рассказали в компании, сначала они боялись негативного влияния пандемии на проект, но оказалось, что она, наоборот – сильно повысила интерес потенциальных покупателей. Сейчас в некоторых районах будущего острова жилье почти полностью распродано. Недвижимость приобретают в основном жители США, но среди покупателей есть и граждане Канады, Китая и Европы.
Кроме жилья на острове будут построены медклиника и международная школа, а также развлекательные заведения – клубы, бассейны, отели для нерезидентов, магазины и рестораны.
Прибывающие на остров должны будут пройти проверку службы безопасности.
Фото и видео: The Blue Estate Floating Luxury Real Estate / YouTube
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Искусственный остров для 15 тыс. жителей создадут на Багамах – жилье там уже активно покупают (ВИДЕО)
Компания The Blue Estate Group в конце 2020 года представила проект Blue Estate Island, в рамках которого планируется создать искусственный остров размером 1,5х1 км в Карибском море,...
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