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Искусственный остров для 15 тыс. жителей создадут на Багамах – жилье там уже активно покупают (ВИДЕО)

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Искусственный остров для 15 тыс. жителей создадут на Багамах – жилье там уже активно покупают (ВИДЕО)

Компания The Blue Estate Group в конце 2020 года представила проект Blue Estate Island, в рамках которого планируется создать искусственный остров размером 1,5х1 км в Карибском море, пишет newsru.com со ссылкой на CNN.

Остров сможет вместить до 15 тыс. постоянных жителей. Он будет находиться в 25 мин. полета от столицы Багамских Островов Нассау и в 90 мин. полета от Майами. Стоимость недвижимости на нем колеблется от $20 тыс. за апартаменты площадью 20 кв. м до нескольких сотен тысяч долларов за просторные апартаменты. Десятки миллионов долларов будут стоить дома на острове, а цена двух самых роскошных поместий – $1,15 млрд.

Как рассказали в компании, сначала они боялись негативного влияния пандемии на проект, но оказалось, что она, наоборот – сильно повысила интерес потенциальных покупателей. Сейчас в некоторых районах будущего острова жилье почти полностью распродано. Недвижимость приобретают в основном жители США, но среди покупателей есть и граждане Канады, Китая и Европы.

Кроме жилья на острове будут построены медклиника и международная школа, а также развлекательные заведения – клубы, бассейны, отели для нерезидентов, магазины и рестораны.

Прибывающие на остров должны будут пройти проверку службы безопасности.


Фото и видео: The Blue Estate Floating Luxury Real Estate / YouTube

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Компания The Blue Estate Group в конце 2020 года представила проект Blue Estate Island, в рамках которого планируется создать искусственный остров размером 1,5х1 км в Карибском море,...
 
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