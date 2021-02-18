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«Готовятся просто, один минус – съедаются быстро». Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом нежных лимонных пирожных

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Готовятся просто, один минус – съедаются быстро». Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом нежных лимонных пирожных

Актриса Наталия Антонова на своей странице в Instagram поделилась рецептом лимонных пирожных в кокосовой стружке. 

Как готовить: снимите цедру половины лимона с помощью мелкой терки. Выдавите сок лимона – 60 мл.

Разбейте в миску 3 яйца, взбивайте около минуты, постепенно вводя 150 г сахара. Затем влейте 50 мл растопленного сливочного масла, добавьте сок лимона и цедру, все перемешайте. Вылейте в миску 200 мл молока и снова перемешайте. Положите в тесто 100 г муки, размешайте до однородности, а в конце добавьте 50 г кокосовой стружки. Все окончательно перемешайте. Тесто должно получится жидким.

Застелите пергаментом дно кулинарной формы, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке примерно 40–45 мин.

Затем достаньте форму, остудите и нарежьте пирожные на кусочки.

Фото: Instagram @n.antonova

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Актриса Наталия Антонова на своей странице в Instagram поделилась рецептом лимонных пирожных в кокосовой стружке.  Как готовить: снимите цедру половины лимона с...
 
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