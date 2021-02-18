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Дело Белгазпромбанка: текст обвинения Виктору Бабарико прокурор зачитывал 8 часов

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дело Белгазпромбанка: текст обвинения Виктору Бабарико прокурор зачитывал 8 часов

Подробности самого крупного уголовного дела о взяточничестве и отмывании денег, заработанных преступным путём. 8 часов потребовалось прокурору, чтобы зачитать текст обвинения бывшему председателю правления «Белгазпромбанка». 

Именно он, как считает следствие, был организатором преступной деятельности. Прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались для вывода взяток. Счета были открыты в латвийском банке ABLV, который прогремел на весь мир из-за причастности к финансированию терроризма. Бывший руководитель белорусского банка через своих заместителей систематически получал деньги от коммерческих организаций. Незаконно – в сумме не менее 11 миллионов долларов! В состав коммерческих компаний, которые зависели от банка, вводил своих людей, а они выводили «взятки» под видом дивидендов в иностранные компании. Всего в обвинительном заключении – 340 страниц. На скамье подсудимых бывший топ-менеджмент банка и директор одной из компаний, который платил незаконное вознаграждение.

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Подробности самого крупного уголовного дела о взяточничестве и отмывании денег, заработанных преступным путём. 8 часов потребовалось прокурору, чтобы зачитать...
 
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