|
Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале – мае
Источник материала: ОНТ
18 февраля Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщили в
На срочную военную службу, службу в резерве для поддержания боевой готовности Вооруженных Сил планируется в феврале – мае призвать мужчин, граждан Беларуси, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и они не имеют права на отсрочку от призыва. Также призываются граждане призывного возраста, которые утратили право на отсрочку, а на службу в резерве призываются граждане – студенты вузов сельскохозяйственного профиля, желающие пройти такую службу.
Увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки, также предусматривается указом.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 февраля Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщили в пресс-службе Президента. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)