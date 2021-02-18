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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале – мае

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в феврале – мае

18 февраля Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщили в пресс-службе Президента.

На срочную военную службу, службу в резерве для поддержания боевой готовности Вооруженных Сил планируется в феврале – мае призвать мужчин, граждан Беларуси, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и они не имеют права на отсрочку от призыва. Также призываются граждане призывного возраста, которые утратили право на отсрочку, а на службу в резерве призываются граждане – студенты вузов сельскохозяйственного профиля, желающие пройти такую службу.

Увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы и резервистов, выслуживших установленные сроки, также предусматривается указом.

Фото: БЕЛТА

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18 февраля Александр Лукашенко подписал указ «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», сообщили в пресс-службе Президента. На...
 
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