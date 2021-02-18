Источник материала: ОНТ

Внимание хоккейных болельщиков сегодня будет приковано к чемпионату КХЛ.

Минское «Динамо» в гостях сыграет против финского «Йокерита». Белорусский клуб продолжает бороться за попадание в плей-офф. Сейчас минчане – на 7-й позиции. Совсем немного им уступают «Витязь» и «Спартак». Сегодняшние соперники хорошо знают друг друга. В истории противостояния команд 23 матча и перевес на стороне клуба из Финляндии: 13 побед против 10. Матч с «Йокеритом» стартует в 19:30.

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