ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Режиссёр «Стартрека» и «Миссия невыполнима» спродюсирует новый сериал про «Константина»

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Режиссёр «Стартрека» и «Миссия невыполнима» спродюсирует новый сериал про «Константина»

Джей Джей Абрамс будет продюсировать для HBO Max новый сериал, основанный на комиксах DC о Джоне Константине, сообщает портал «КиноПоиск». 

Сценарист Гай Болтон уже завершил работу над пилотным эпизодом, ведутся поиски исполнителя главной роли. По имеющейся информации, продюсеры планируют взять на роль оккультиста Константина небелого актёра, также создатели переместят место действия в Лондон.

Джон Константин – герой комиксов Алана Мура, детектив-оккультист, охотник на демонов, специалист по тёмной магии, который борется с разного рода сверхъестественными силами.

Сериал Джей Джей Абрамса станет третьей экранизацией комиксов о детективе с сомнительными моральными устоями. В 2005 году на экраны вышел ставший культовым фильм «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом в главной роли. В 2014 году фанаты вновь увидели любимого персонажа в сериале «Константин», главную роль в котором исполнил англичанин Мэтт Райан.

Фото: Pinterest

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Джей Джей Абрамс будет продюсировать для HBO Max новый сериал, основанный на комиксах DC о Джоне Константине, сообщает портал «КиноПоиск».  Сценарист Гай Болтон уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Будаўніцтва на «халяўных» участках». Расследаванне «Белсату»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by