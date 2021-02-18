Режиссёр «Стартрека» и «Миссия невыполнима» спродюсирует новый сериал про «Константина»

Источник материала: ОНТ

Джей Джей Абрамс будет продюсировать для HBO Max новый сериал, основанный на комиксах DC о Джоне Константине, сообщает портал «КиноПоиск».

Сценарист Гай Болтон уже завершил работу над пилотным эпизодом, ведутся поиски исполнителя главной роли. По имеющейся информации, продюсеры планируют взять на роль оккультиста Константина небелого актёра, также создатели переместят место действия в Лондон.

Джон Константин – герой комиксов Алана Мура, детектив-оккультист, охотник на демонов, специалист по тёмной магии, который борется с разного рода сверхъестественными силами.

Сериал Джей Джей Абрамса станет третьей экранизацией комиксов о детективе с сомнительными моральными устоями. В 2005 году на экраны вышел ставший культовым фильм «Константин: Повелитель тьмы» с Киану Ривзом в главной роли. В 2014 году фанаты вновь увидели любимого персонажа в сериале «Константин», главную роль в котором исполнил англичанин Мэтт Райан.

Фото: Pinterest

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