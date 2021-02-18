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Пропало тело женщины в Пинске: возбуждено уголовное дело

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пропало тело женщины в Пинске: возбуждено уголовное дело

Сотрудники милиции в Пинске разбираются в обстоятельствах пропажи тела женщины, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение трупа», которая предусматривает наказание в виде ареста или штрафа либо ограничения или лишения свободы до 3-х лет.

Следователи вместе с сотрудниками милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Известно, по неофициальной информации, что из морга пропало тело 37-летней женщины, проживавшей в Лунинецком районе.

Фото: БЕЛТА

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Сотрудники милиции в Пинске разбираются в обстоятельствах пропажи тела женщины, сообщили БЕЛТА в УСК по Брестской области. Возбуждено уголовное дело по статье...
 
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