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Стали известны финалисты женского одиночного разряда Australian Open

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны финалисты женского одиночного разряда Australian Open

В Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалистки женского одиночного разряда. За трофей поспорят японка Наоми Осака и американка Дженнифер Брэди.

Осака в 1/2-й уверенно обыграла Серену Уильямс, не позволив американке завоевать 24-й титул на турнирах «Большого Шлема», – 6:3, 6:4. Японка выполнила 6 эйсов и четырежды брала подачу Уильямс. Матч продолжался час и 15 минут. Во втором полуфинале Дженнифер Брэди сломила сопротивление Каролины Муховой – 6:4, 3:6, 6:4. В финале мэйджора американка сыграет впервые. 

Решающий матч в женском одиночном разряде пройдет в субботу.

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В Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалистки женского одиночного разряда. За трофей поспорят японка Наоми Осака и американка Дженнифер...
 
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