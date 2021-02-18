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Стали известны финалисты женского одиночного разряда Australian Open
Источник материала: ОНТ
В Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалистки женского одиночного разряда. За трофей поспорят японка Наоми Осака и американка Дженнифер Брэди.
Осака в 1/2-й уверенно обыграла Серену Уильямс, не позволив американке завоевать 24-й титул на турнирах «Большого Шлема», – 6:3, 6:4. Японка выполнила 6 эйсов и четырежды брала подачу Уильямс. Матч продолжался час и 15 минут. Во втором полуфинале Дженнифер Брэди сломила сопротивление Каролины Муховой – 6:4, 3:6, 6:4. В финале мэйджора американка сыграет впервые.
Решающий матч в женском одиночном разряде пройдет в субботу.
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В Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалистки женского одиночного разряда. За трофей поспорят японка Наоми Осака и американка Дженнифер...
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