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Спасли после пяти клинических смертей за ночь. Врач рассказал о необычном пациенте

18.02.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Спасли после пяти клинических смертей за ночь. Врач рассказал о необычном пациенте

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Виноградова в Москве Виктор Майсков рассказал РИА «Новости» о пациенте, которого московские врачи спасли после пяти клинических смертей.

Ранее в СМИ сообщалось, что 47-летнего мужчину спасли медики Москвы – он перенес 5 клинических смертей за одну ночь. Сначала мужчина почувствовал сильную боль в сердце и вызвал скорую. В момент приезда медиков наступила первая клиническая смерть, сердце пациента останавливалось еще 2 раза по дороге в больницу, сразу после госпитализации произошла четвертая клиническая смерть, а на операционном столе – пятая.

Пока медики не открыли кровоснабжающую артерию, сердце пациента отказывалось нормально работать. 

Врач рассказал, что встретил пациента в коридоре больницы через несколько дней и спросил у него, где тот работает.

Как отмечает медик, большинство людей не переживают даже одну клиническую смерть, такая смерть у них переходит в биологическую. 

Напомним, атомная подлодка «Курск» в 2000 году затонула в Баренцевом море во время учений. Все 118 моряков-подводников погибли. В истории советского и российского послевоенного подводного флота трагедия считается крупнейшей.

Фото: flashsiberia.com





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Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ имени Виноградова в Москве Виктор Майсков рассказал РИА «Новости» о пациенте,...
 
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