Владимиру Соловьёву запрещён въезд в Латвию

Источник материала: ОНТ

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Facebook сообщил, что российскому журналисту Владимиру Соловьеву запрещен въезд в Латвию, пишет lenta.ru.

Соловьев внесен в список нежелательных лиц. Глава МИД республики подчеркнул, что глорификация нацизма для Латвии не приемлема в любой форме.

Ранее в своей передаче Соловьев назвал Адольфа Гитлера смелым человеком, который в Первой мировой войне доблестно воевал. Валерий Рашкин, депутат Госдумы от КРПФ, в Генпрокуратуру подал жалобу на журналиста. А телеведущий позже сказал, что его слова вырвали из контекста.

Трансляцию телеканала «Россия РТР» запретил на год Национальный совет по электронным СМИ Латвии в начале февраля. Четыре выпуска передач стали поводом для запрета. Программы, как считает Совет, содержали призывы к войне и разжигали ненависть. Среди них – «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Фото: РБК

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