Источник материала: ОНТ

Украинскому майдану – 7 лет. Именно в этот день в 2014 году началось так называемое мирное наступление. В результате массовых столкновений в Киеве 104 человека погибли, 2,5 тысячи пострадали.





Но даже спустя годы куда больше украинцев продолжают страдать от последствий тех событий. Несмотря на кровь и выстрелы, многие жертвы так и не дождались возбуждения уголовных дел. Украинский протест победил. Но какова цена этой победы? Сегодня страна находится под полным внешним управлением, а экономика прошла точку невозврата. В прошлом году некогда благополучная Украина возглавила список самых криминально опасных стран Европы. Падение производства, ликвидация высокотехнологичных отраслей – таких как авиа- и судостроение, рост безработицы и коммунальных тарифов – сегодняшняя реальность соседей.

По данным ООН, в гуманитарной помощи на востоке Украины нуждаются около 3,5 миллионов человек. На фоне пандемии ситуация грозит стать ещё более критической. И сейчас многие жители Украины считают, что страна 7 лет назад свернула не туда.

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