«Таких высоченных зданий я никогда не видел». Американца выпустили после 68 лет тюрьмы

Источник материала: ОНТ

Предположительно самый старый и пробывший самое долгое время в заключении преступник в США Джо Лигон вышел на свободу после 68 лет заключения. В 15 лет он попал в тюрьму, пишет lenta.ru со ссылкой на телеканал CNN.



Фото: ren.tv

В 1953 году Лигона арестовали, он состоял в банде, которая грабила и убивала на улицах Филадельфии. Его признали виновным в причастности к двум убийствам. Сам он признался, что как минимум один раз нападал с ножом на человека, но в убийстве не сознался.

Кстати, в 2016 и 2017 годах пожилого американца уже собирались освободить, но он отказался от предложенных ему условий. Он хотел выйти на свободу без последующего наблюдения, в итоге Лигон добился этого к 2021 году.

Как пишет ren.tv , мужчина был очень потрясен тем, как с 1953 года изменился мир.

Главное фото: karaulovlife.ru

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