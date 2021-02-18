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«Таких высоченных зданий я никогда не видел». Американца выпустили после 68 лет тюрьмы
Источник материала: ОНТ
Предположительно самый старый и пробывший самое долгое время в заключении преступник в США Джо Лигон вышел на свободу после 68 лет заключения. В 15 лет он попал в тюрьму,
В 1953 году Лигона арестовали, он состоял в банде, которая грабила и убивала на улицах Филадельфии. Его признали виновным в причастности к двум убийствам. Сам он признался, что как минимум один раз нападал с ножом на человека, но в убийстве не сознался.
Кстати, в 2016 и 2017 годах пожилого американца уже собирались освободить, но он отказался от предложенных ему условий. Он хотел выйти на свободу без последующего наблюдения, в итоге Лигон добился этого к 2021 году.
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Главное фото: karaulovlife.ru
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Предположительно самый старый и пробывший самое долгое время в заключении преступник в США Джо Лигон вышел на свободу после 68 лет заключения. В 15 лет он попал в...
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