Российским лыжникам не разрешили использовать «Катюшу» во время ЧМ

сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Песня «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этомТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).





«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — отметили в организации.





Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что организация обратилась к FIS с просьбой использовать «Катюшу» в качестве замены гимна России на чемпионате мира. «Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары [мелодию] FIS», — сказал она.





Согласно решению, принятому Спортивным арбитражным судом (СAS) в декабре 2020 года, российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях (Олимпийских и Параолимпийских играх, чемпионатах мира) из-за лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.





Представителям сборной России запретили использовать и другую национальную символику, а также исполнять гимн своей страны. Санкции в отношении российских спортсменов вступили в силу в момент вынесения судом вердикта (17 декабря) и будут действовать два года, вплоть до 16 декабря 2022 года.





Чемпионат мира по лыжным видам спорта, в рамках которого пройдут соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, пройдет с 24 февраля по 7 марта. Лыжники разыграют 12 комплектов медалей. Сборная России будет выступать на соревнованиях под флагом ОКР.







