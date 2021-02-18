ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Российским лыжникам не разрешили использовать «Катюшу» во время ЧМ

18.02.2021 19:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В случае победы представителей сборной России на чемпионате мира будет звучать полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)

Песня «Катюша» не будет исполняться в честь победы российских лыжников на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«В честь всех российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS», — отметили в организации.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что организация обратилась к FIS с просьбой использовать «Катюшу» в качестве замены гимна России на чемпионате мира. «Если не разрешат, наши спортсмены будут выступать под фанфары [мелодию] FIS», — сказал она.

Согласно решению, принятому Спортивным арбитражным судом (СAS) в декабре 2020 года, российским спортсменам в течение двух лет запрещено выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях (Олимпийских и Параолимпийских играх, чемпионатах мира) из-за лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия.

Представителям сборной России запретили использовать и другую национальную символику, а также исполнять гимн своей страны. Санкции в отношении российских спортсменов вступили в силу в момент вынесения судом вердикта (17 декабря) и будут действовать два года, вплоть до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта, в рамках которого пройдут соревнования по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, пройдет с 24 февраля по 7 марта. Лыжники разыграют 12 комплектов медалей. Сборная России будет выступать на соревнованиях под флагом ОКР.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В случае победы представителей сборной России на чемпионате мира будет звучать полная версия гимна Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский: Компьютер взятки не берет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by