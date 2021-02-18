Рисование, шахматы, пение, моделинг, журналистика, ремесленничество, фотодело... какое занятие выберут ваши дети?

пишет zviazda.byСегодня там ребята получают разнообразные современные знания, навыки и умения, «примеряют» на себя разные профессии, производят украшения и коллекции одежды, учатся фотографировать и делать радио- и телепередачи, блоги, мультфильмы, макеты зданий, работают над научными проектами и создают модели автомобилей и роботов. Даже иностранные языки теперь можно изучать по-разному. Например, при помощи компьютерных технологий или дебатов на английском языке, или киноклуба, где после просмотра лент на языке оригинала идет их обсуждение... А почему бы не записаться в «английский театр», юные актеры которого участвуют в международных фестивалях? Знакомиться с различными профессиями сегодня можно даже с младшего школьного возраста. Бывшие дворцы пионеров перестали быть местами, где дети исключительно рисуют, танцуют или поют,zviazda.byСегодня там ребята получают разнообразные современные знания, навыки и умения, «примеряют» на себя разные профессии, производят украшения и коллекции одежды, учатся фотографировать и делать радио- и телепередачи, блоги, мультфильмы, макеты зданий, работают над научными проектами и создают модели автомобилей и роботов. Даже иностранные языки теперь можно изучать по-разному. Например, при помощи компьютерных технологий или дебатов на английском языке, или киноклуба, где после просмотра лент на языке оригинала идет их обсуждение... А почему бы не записаться в «английский театр», юные актеры которого участвуют в международных фестивалях?

Где?

Конечно, на спортивные, театральные, художественные и музыкальные кружки ребенок можно записать в соседней школе или набрать номера, обозначенные на объявках, которые расклеены по всему городу и проскакивают в рекламных роликах в интернете. Запись в такие студии, а также IТ-школы, спортивные секции может вестись круглый год. Дополнительное образование сегодня хорошо монетизируется. Иногда занятия школьника выливаются родителям в сумму, не меньшую платного образования старших детей в среднем или высшем учебном заведении. Например, индивидуальные занятия шахматами или игрой на музыкальных инструментах могут обходиться в 100–180 рублей и более, за сотню переваливают месячные абонементы в некоторых IТ-школах, цифровое рисование может потянуть на 190, увлечение корейским языком — еще 120 рублей из семейного бюджета, абонемент на обучение плаванию (восемь занятий в месяц) может стоить 165 рублей, а индивидуальные занятия с ребенком и того больше. Цены могут разниться в зависимости от того, в какое время (день или вечер, будни или выходные) ребенок посещает занятия, от наполняемости группы и места. Например, можно платить за художественный (танцевальный, шахматный, спортивный) кружок 60–80 рублей в месяц либо найти такой же бесплатный.





При выборе занятий для наследников обязательно рассчитывайте свои финансовые возможности. С течением времени вам придется находить средства не только на оплату уроков. Так, участие в соревнованиях, оплата дороги в другой город (страну), где будет выступать ребенок, закупка костюмов для юных танцоров или формы и инвентаря для спортсменов, материалов для занятий творчеством — все это вытягивает из родительских карманов круглые суммы. Приценитесь, уверены ли вы, что потянете такое детское увлечение? Для юной звезды, которая выкладывается на занятиях и которой они нравятся, бросить все потом из-за нехватки денег — большой стресс.





Не поленитесь вместе с малышом заглянуть на страницы центров дополнительного образования в интернете. В Минске , например, они работают в каждом районе. Вы будете поражены тем, сколько возможностей открывается для современных детей и подростков. И при этом большинство кружков для белорусских школьников бесплатны! Либо те же художественные кружки или центры по изучению иностранных языков и современных технологий значительно дешевле подобных предложений от коммерческих структур.





Последний год поспособствовал развитию образовательных услуг в виртуальном пространстве. Например, сейчас через интернет можно учиться рисовать, заниматься декоративно-прикладным творчеством и программированием, играть в шахматы, знакомиться с мировым искусством и историей и даже развивать суперпамять. И опять же формы подачи материала здесь различаются-это могут быть интерактивные платформы, заранее записанные видеоуроки или работа с педагогом в прямом эфире.

Зачем?

С какой целью вы хотите отдать ребенка на кружок? Один путь, когда оно будет развивать способности, которые уже имеет. Другой — если вы хотите научить ребенка тому, что у него получается плохо. Например, медленному и неуклюжему мальчику сложно играть в футбол. Ему тренировки будут даваться тяжелее, чем ловким сверстникам, и даже если он будет работать больше их, не факт, что сможет достичь призовых мест и медалей. Зато по сравнению с другими детьми, которые не занимаются в спортивной секции, он сможет неплохо играть, гонять мяч, и мальчики на дворовой площадке не будут уже отказываться брать его в свою команду.





Довольно часто родители желают дать ребенку те знания и умения, которых не хватало им самим. Но пригодится ли все это, когда ребенок вырастет? Да, можно много времени потратить на изучение иностранных языков. Но не нужно забывать, что уже сейчас машинный перевод позволяет работать с документами. А в дальнейшем новые технологии позволят переводить с любого языка еще на более высоком уровне, с их развитием связывают и исчезновение ряда профессий.





В то же время любое новое занятие заставляет ребенка думать, экспериментировать, искать различные решения. А такие навыки будут востребованы всегда.

Вдобавок дети, имеющие ряд увлечений, учатся самоорганизации, все же, чтобы везде успеть, важно уметь распределять свое время. Дополнительное образование — это и новые знакомства , формы работы, неформальное общение, работа в команде, принадлежность к конкретному коллективу и чувство ответственности, креатив, открытия и увлечение результатом своей работы.





Немудрено, что ребята после школы сами бегут во всевозможные кружки, центры, секции, ведь там возвращается или пробуждается интерес ребенка к обучению, демонстрируется, каким разнообразным может быть мир, даются возможности попробовать себя в разных ролях, определиться с тем, что нравится и что может получаться.

Что?

Давайте заглянем в бывшие дворцы пионеров. Там действительно очень много изменилось с тех пор, как мы ходили туда сами.





Например, Республиканский центр инновационного и технического творчества и сегодня собирает будущих инженеров и конструкторов, мотоциклистов и картингистов. Только сейчас там, кроме спортивно-технического моделирования, дети изучают и новейшие технологии. Появились здесь и первые дистанционные занятия для школьников. С 10-летнего возраста можно присоединиться к моделированию транспортной техники, а с 14 изучать охранные системы и видеонаблюдение.





Предложения, которые сегодня имеют центры художественного творчества, действующие по всей стране, — это целая вселенная, в которой талантливые педагоги приоткрывают многочисленные дверцы на пути к разнообразным увлечениям и открытиям. Для очень многих учащихся с этих занятий начинается путь и в будущую профессию.





Кружки, объединяющие юных творцов, — это и отличный воспитательный ресурс. Педагоги системы дополнительного образования учат не только создавать современные вещи, но и знакомят с традициями, региональными особенностями. Дети встречаются с народными мастерами и коллективами, интересуются историей и культурой, пытаются эти знания передавать через свои изделия.





Появилось много новых форм работы. Например, реконструировать старые обряды и устраивать народные праздники вместе с детьми и педагогами приходят их родители. Учащиеся из разных студий готовят общие проекты. Например, юные резчики по дереву и девушки, работающие с тканями. Участники студий декоративно-прикладного творчества помогают театральному кружку — производят декорации и кукол, а будущие журналисты создают об этом сюжеты и статьи.





На базе центров работают и объединения по интересам для молодежи. Даже выпускники школ могут приходить сюда, чтобы учиться рисовать, шить дизайнерские вещи, заниматься арт-декором (составление букетов и композиций, изготовление из полимерной глины украшений, создание авторского мыла, декупаж, мозаика, квиллинг, фьюзинг, коллаж, вытинанка, флористика и т. д.). Парни и девушки, которые хотят стать ремесленниками, могут записаться в студию по плетению из лозы и бересты либо начать ткать на традиционных кроснах или плести пояса.





В центрах дополнительного образования дети и молодежь учатся шить, создавать одежду, сумки, аксессуары, разрабатывают принты для тканей. Востребована сегодня и fashіon-иллюстрация, когда свои дизайнерские задумки можно выложить на бумаге.





В театрах моды юные модели изучают основы дефиле, макияжа, сценическое и актерское художества, участвуют в показах коллекций.





Готовят в центрах и фотографов, блогеров, организаторов праздников. Для подростков создан даже отдельный кружок «маникюрный дизайн».





Активных детей ждут в объединениях любителей интеллектуальных игр, клубах веселых и находчивых, игроков в настольные исторические игры, туристских кружках, клубах юных инспекторов и спасателей.





Самые маленькие кружковцы (с 2–3 лет) могут приходить с мамами. Среди предложений для малышей — занятия творчеством, танцами, подвижные игры, оздоровительная гимнастика, занятия с логопедами, иностранные языки.





С 5–7 лет деток уже готов взять в студии моды, кружки, где можно изготавливать броши, кольца, игрушки, сувениры. А можно попробовать отдать малыша в детскую лабораторию «DІSCOVERY», где проводятся опыты и эксперименты или академию «Я — лидер» (экономика для маленьких, английский язык и развивающие игры).





Старших ребят собирают клубы маркетологов и бизнесменов, «Академия финансов и менеджмента», школа «Экономика туризма».

А кто сказал, что в школьном возрасте еще рано думать о науке?

В столице юные исследователи могут приходить на встречи любителей астрономии, историки-заниматься на базе Национальной академии наук. Кружки «Юный химик. Органическая химия», «Физиология клетки», «Урбоэкология», «Ботаника: растения в жизни человека», «Биоразнообразие растительного мира: систематика растений», «Мир рыб», «Ботаника: бриология» (изучение мхов и их значения для биосферы), «Птицы Беларуси», «Экспериментальная энтомология» работают также на базе НАН Беларуси.





Отдельные кружки помогают детям разобраться с психологическими проблемами. Проводятся занятия на развитие эмоционально-волевой сферы дошкольника, на адаптацию первоклассников к обучению, дети и подростки учатся взаимодействовать, лучше разбираться со своими эмоциями и потребностями.







