Источник материала: Хартия'97

Зеленский: Компьютер взятки не берет 18.02.2021, 19:13

Владимир Зеленский

Фото: president.gov.ua

Президент Украины считает диджитализацию инструментом борьбы с коррупцией.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает стратегию цифровой трансформации Украины, она помогает бороть коррупцию. Об этом глава государства заявил 18 февраля, сообщает Офис президента Украины.

"Мы – первая страна в мире с цифровыми паспортами и четвертая в Европе с цифровым водительским удостоверением. Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", – сказал президент.

В четверг вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров презентовал 94 проекты цифровой трансформации в сферах образования, здравоохранения, юстиции, экономики и торговли, энергетики, а также инфраструктуры.

"Впервые в истории Украины государство переходит на системный проектный подход. Такая мощная структура поможет трансформировать Украину на всех уровнях – от общенационального до местного. И позволит уже через несколько лет войти в ТОП-20 цифровых государств мира", – заявил Федоров.

Среди проектов цифровой трансформации на следующие три года: е-нотариат, е-имущество, е-градостроительство, е-школа, е-соцзащита, е-миграция, е-больница, е-разрешение.

Видео презентации проектов опубликовано на Facebook странице Минцифры.

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