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Христиане трех конфессий обратились к белорусам
Источник материала: Хартия'97
Христиане трех конфессий обратились к белорусам
Они призвали молиться о прекращении беззакония в стране.
Ряд известных белорусских христиан, православных, католиков и протестантов, написали обращение к белорусам, предлагая каждый день посвящать всенародной молитве за свою страну.
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Они призвали молиться о прекращении беззакония в стране.
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