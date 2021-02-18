ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Десятки политиков призвали ЕС добиться освобождения Навального

18.02.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Десятки политиков призвали ЕС добиться освобождения Навального

1
  • 18.02.2021, 19:03
Десятки политиков призвали ЕС добиться освобождения Навального

Авторы письма считают необходимым использовать европейский аналог «акта Магнитского».

Более 120 политиков, общественных деятелей, правозащитников и активистов из разных стран призвали Евросоюз придать ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального "самую высокую степень важности". Об этом говорится в письме, направленном председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателю Евросовета Шарлю Мишелю в четверг, 18 февраля, передает DW.

Подписавшие этот документ призывают ЕС "добиваться безусловного и немедленного освобождения" Навального, а также прекращения полицейского насилия против жителей России, участвующих в мирных протестах в его поддержку. Режим санкций ЕС за грубые нарушения прав человека, ставший аналогом "акта Магнитского", должен быть использован для привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушению прав мирных демонстрантов и Навального, а также к его отравлению, отмечается далее.

Санкции против "стратегических проектов режима Путина"

Если власти России откажутся от честного сотрудничества, должны быть введены санкции в отношении лиц и компаний, несущих ответственность за "террористическую политику режима" и нарушения прав человека, а также против "таких стратегических проектов, приносящих выгоду режиму Путина, как газопровод "Северный поток - 2", указывают далее авторы письма.

Среди соавторов письма - Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза-младший, Гарри Каспаров, Олег Сенцов, бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, депутаты Европарламента, профессора из Японии, Грузии, Эстонии и Германии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторы письма считают необходимым использовать европейский аналог «акта Магнитского».
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поблагодарил Григория Рапоту за работу и наградил его орденом Почета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by