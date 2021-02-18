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Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой
Источник материала: Хартия'97
Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой
Сегодня журналистку осудили на два года колонии.
Известный поэт Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное осужденной журналистке "Белсата" Екатерине Андреевой. Произведение он опубликовал на своей странице в
КАЦЯРЫНЕ АНДРЭЕВАЙ
Гнюсь пануе над краем. Што ж мусіць
З нашым краем зрабіць гэта гнюсь?
Не пакінуць жывой Беларусі,
А змяртвіць, знежывіць Беларусь!
І змярцвела б, быць можа, краіна,
Не жывы не стрывала б цяжар,
Каб не ўсмешка твая, Кацярына,
Не біблейскі – за кратамі! – твар.
Каб не вочы, што нават у болю,
У глыбока схаваных слязах
Гэтак поўняцца вечнай любоўю,
Быццам свецяцца на абразах.
18 февраля журналисток Екатерину Андрееву (настоящая фамилия Бахвалова) и Дарью Чульцову осудили на два года колонии общего режима. За репортаж, которые они вели с "Площади Перемен".
Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.
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Сегодня журналистку осудили на два года колонии.
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