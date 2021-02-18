ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой

18.02.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой

1
  • 18.02.2021, 18:52
Владимир Некляев посвятил стихотворение журналистке Екатерине Андреевой

Сегодня журналистку осудили на два года колонии.

Известный поэт Владимир Некляев написал стихотворение, посвященное осужденной журналистке "Белсата" Екатерине Андреевой. Произведение он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

КАЦЯРЫНЕ АНДРЭЕВАЙ

Гнюсь пануе над краем. Што ж мусіць

З нашым краем зрабіць гэта гнюсь?

Не пакінуць жывой Беларусі,

А змяртвіць, знежывіць Беларусь!

І змярцвела б, быць можа, краіна,

Не жывы не стрывала б цяжар,

Каб не ўсмешка твая, Кацярына,

Не біблейскі – за кратамі! – твар.

Каб не вочы, што нават у болю,

У глыбока схаваных слязах

Гэтак поўняцца вечнай любоўю,

Быццам свецяцца на абразах.

18 февраля журналисток Екатерину Андрееву (настоящая фамилия Бахвалова) и Дарью Чульцову осудили на два года колонии общего режима. За репортаж, которые они вели с "Площади Перемен".

Правозащитники признали Андрееву и Чульцову политзаключенными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Литовские парламентарии призвали ЕС ввести санкции в отношении причастных к осуждению журналисток «Белсата» Андреевой и Чульцовой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by