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Билл Гейтс: У меня нет биткоинов
Источник материала: Хартия'97
Билл Гейтс: У меня нет биткоинов
Создатель Microsoft рассказал о своем отношении к первой криптовалюте.
Создатель Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс занимает нейтральную позицию в отношении криптовалют, передает
Об этом он рассказал в интервью CNBC.
«У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», — подчеркнул миллиардер.
«Криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. Но курс биткоина очень волатильный, а я не могу прогнозировать, как эта сфера будет развиваться», — отметил Гейтс.
Он добавил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс ставит своей целью помочь с трансформацией финансовой сферы развивающихся стран в цифровую форму Это позволяет снизить комиссии за транзакции и другие издержки.
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Создатель Microsoft рассказал о своем отношении к первой криптовалюте.
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