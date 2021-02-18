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Билл Гейтс: У меня нет биткоинов

18.02.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Билл Гейтс: У меня нет биткоинов

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  • 18.02.2021, 18:43
Билл Гейтс: У меня нет биткоинов
фото: epa

Создатель Microsoft рассказал о своем отношении к первой криптовалюте.

Создатель Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс занимает нейтральную позицию в отношении криптовалют, передает РБК.

Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них», — подчеркнул миллиардер.

«Криптовалюта нужна не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или других незаконных действий. Но курс биткоина очень волатильный, а я не могу прогнозировать, как эта сфера будет развиваться», — отметил Гейтс.

Он добавил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс ставит своей целью помочь с трансформацией финансовой сферы развивающихся стран в цифровую форму Это позволяет снизить комиссии за транзакции и другие издержки.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Создатель Microsoft рассказал о своем отношении к первой криптовалюте.
 
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