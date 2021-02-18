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Минское «Динамо» играет в гостях против «Йокерита». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» играет сегодня в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги против хельсинкского «Йокерита».
«Динамо-Минск»: Фурх (Колосов); Фальковский — Менелл, Спунер — Митчелл — Принс (А); Альмквист — Знахаренко (А), Клинкхаммер (К) — Протас — Козун; Шинкевич — Соловьев, Мосалев — Горбунов — Мартынов; Варфоломеев — Усов — Паре; Дерябин, Демков.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» играет сегодня в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги против хельсинкского «Йокерита».
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