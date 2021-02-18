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Огуречный рассол для борьбы со льдом на дорогах. Немцы знают, что делают

18.02.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Баварии нашли необычную альтернативу соляным реагентам для борьбы со льдом на дорогах – огуречный рассол.

Одной партии рассола хватает, чтобы обработать 1,5 тысячи километров дорог и сэкономить 700 килограммов соляных реагентов. Их использование в Германии строго ограничено.

Рассолом коммунальные службы снабжает местная компания по производству солений Develey. Для компании это отход производства: обычно соленую воду очищают и сливают в природные водоемы.

Впервые этот способ протестировали в прошлом году, а в этом, когда на Германию обрушилось необычно много снега, его стали активно применять.

Огуречный рассол – не единственное «зеленое» средство борьбы со льдом на дорогах, с которым экспериментируют в Европе. Например, недавно в Кракове заледеневшие дорожки начали посыпать кофейной гущей из городских кафе. А в Нидерландах тестируют технологию, которая помогает бороться со льдом при помощи скошенной травы.


Фото: UNSPLASH
 
 
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Власти Баварии нашли необычную альтернативу соляным реагентам для борьбы со льдом на дорогах – огуречный рассол.
 
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