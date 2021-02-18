Огуречный рассол для борьбы со льдом на дорогах. Немцы знают, что делают

Одной партии рассола хватает, чтобы обработать 1,5 тысячи километров дорог и сэкономить 700 килограммов соляных реагентов. Их использование в Германии строго ограничено.





Рассолом коммунальные службы снабжает местная компания по производству солений Develey. Для компании это отход производства: обычно соленую воду очищают и сливают в природные водоемы.





Впервые этот способ протестировали в прошлом году, а в этом, когда на Германию обрушилось необычно много снега, его стали активно применять.





Огуречный рассол – не единственное «зеленое» средство борьбы со льдом на дорогах, с которым экспериментируют в Европе. Например, недавно в Кракове заледеневшие дорожки начали посыпать кофейной гущей из городских кафе. А в Нидерландах тестируют технологию, которая помогает бороться со льдом при помощи скошенной травы.









Фото: UNSPLASH



