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Шок! Педофил выжигал звезды, избил и изнасиловал российских школьников

18.02.2021 20:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отсидевший за убийство мальчика педофил заманил на обряд черной магии двух школьников, избил их и изнасиловал. Об этом сообщает «КП».



Фото: kp.ru
По данным издания, Сергей Пеминов в 2004-м изнасиловал и убил 16-летнего подростка. Ему дали 20 лет, но он вышел осенью 2020 года из колонии условно-досрочно через 16 лет. Мужчина поселился в городе Долгопрудный Московской области. Он создал группу «Черная магия» во «ВКонтакте», где представлялся магом и знакомился с подростками. Познакомившись с московским школьником, Пеминов убедил его пройти «обряд посвящения». Мужчина угрожал мальчику, что проклянет его семью и изнасилует сестер.

17 декабря 2020 года школьник встретился с педофилом, тот отвел его в лес, где сильно избил палкой, затем горячим воском от горящей свечи выжег по ранам звезду. После этих издевательств мужчина изнасиловал ребенка.

Через несколько дней пострадавший признался родителям, и те обратились в полицию. В ходе следствия выяснилось, что такому же обряду педофил подверг еще одного мальчика из Петербурга.

17 февраля суд арестовал Пеминова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»), сообщила изданию представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий. По ее словам, следователи устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

«Отягчающим вину обстоятельством является рецидив преступления и наличие непогашенной судимости. Все это суммарно уже сейчас тянет на 20 лет лишения свободы», — сообщил адвокат потерпевшего Равиль Искандаров.
 
 
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Отсидевший за убийство мальчика педофил заманил на обряд черной магии двух школьников, избил их и изнасиловал. Об этом сообщает «КП».
 
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