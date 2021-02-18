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Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем

18.02.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем

  • 18.02.2021, 20:26
Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем
Мария Колесникова
фото: tut.by

С адвокатами в Беларуси обращаются, как с преступниками.

«Мы — факельщики на похоронах», — говорила про себя и своих коллег известный адвокат Софья Каллистратова, которая в советские времена защищала политических заключенных. Не сложно догадаться, что она имела в виду — 50 лет назад в этом регионе выдающаяся защита не могла пробиться через бессмысленность судебной системы, пишет Мария Колесникова, обращение которой публикует телеграмм-канал команды Виктора Бабарико.

Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем

В отдельно взятой стране ничего не изменилось. Незаурядные профессионалы садятся в тюрьмы и лишаются лицензии; общаются с подопечными в комнатах, набитых микрофонами; слушают обвинительные приговоры для своих клиентов, несмотря на блестяще проделанную юридическую работу.

Мой адвокат Илья Салей под домашним арестом.

Мой адвокат Максим Знак в том же СИЗО, что и я.

Моего адвоката Александра Пыльченко лишили лицензии.

Моего адвоката Людмилу Казак хотят лишить лицензии.

Совпадение? Нет. Режим убирает всех, кто должен защищать меня. Он нападает и не дает мне защищаться".

Мария Колесникова из СИЗО обратилась к адвокатам с мировым именем.

"Режим надеется, что скоро адвокаты в стране закончатся. Что еще немного и никто не осмелится защищать Марию Колесникову. Я убеждена, что этого не случится. Быстрее закончатся деньги, выделенные на полицейское государство.

Я прошу адвокатов с мировым именем не оставаться в стороне. С вашими коллегами в Беларуси обращаются, как с преступниками. Над ними издеваются, их преследуют, им угрожают и плюют в лицо. Нам нужна ваша помощь. Помогите нам не остаться без неприкосновенного права — права на защиту", - написала она.

Напомним, что на 19 февраля назначено рассмотрение вопроса о лицензии адвокатов Людмилы Казак, Максима Конона, Михаила Кирилюка. Обращение в их защиту подписало уже более 100 их коллег.

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С адвокатами в Беларуси обращаются, как с преступниками.
 
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